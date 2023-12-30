網球｜黃澤林下周主場出擊　明年劍指世界前100兼衝擊奧運

ATP香港網球公開賽睽違21年重臨香港，周日（31日）起假維多利亞公園網球主場舉行。今年在職業賽愈戰愈勇的黃澤林（Coleman）期望新一年目標能躋身世界前100，以及爭取出戰巴黎奧運。



今年氣勢如虹的19歲港將黃澤林將在新年之始重返主場，以外卡資格直入主賽圈的他，抽籤後對上6號種子、21歲意大利球手穆薩迪（Lorenzo Musetti）。

網球｜ATP香港公開賽相隔21年復辦 黃澤林持外卡出戰鬥中外球手

Coleman今午出席賽前記者會，坦言重返從小到大打球的維園出戰ATP 250級別賽事感興奮，希望能在主場發揮出水準，「今次想打好自己，始終全部球手都好強，250級別對我來說也是一個新環境，慢慢熟習這個環境，日後我達到這級別時，可以跟上他們的節奏，始終他們跟我在挑戰賽的對手有點分別，所以今次好好享受，做好自己就行了。」

黃澤林周六出席賽前記者會，坦言期待在自小打球的維園打ATP 250級別比賽。（葉詩敏攝）

黃澤林今年愈戰愈勇，在青年組別先後贏得兩項（2021美網及2022澳網）青年大滿貫男雙冠軍的他，去年10月轉戰職業賽成人組別後，即在今年6月於突尼西亞首嘗成人組男單職業賽捧盃滋味，創下香港歷史。他其後再在9月杭州亞運16強勇挫排名比自己高360名中國球手吳易昺，為他首次戰勝頭100名的球手，雖然他其後在8強不敵韓國球手，未能為香港奪牌，但仍是香港歷來最佳亞運男單戰績。

黃澤林獲外卡直入主賽圈，將對上6號種子穆薩迪。（葉詩敏攝）

Coleman坦言今年表現超出預期，「這一年入到250（世界排名253名），本身目標前300，超出預期都幾滿意今年成績。特別是下半年打完亞運8強（16強）那一場，慢慢愈來愈好。」他認為逐漸適應頂級球手打法，冀能保持佳態，「Keep住團火去努力，打波是無限的，去到第一名都會繼續去練習，繼續上、繼續衝。」

從不自滿的他在年末定下不少目標：「希望可以參加年尾的Next Gen Finals（ATP新生代總決賽）、入到世界前100，打到四大滿貫以及衝擊奧運。」

大會抽籤儀式同日在記者會後進行，黃澤林將在周二（2日）對上世界排名第27位的意大利名將穆薩迪。後者曾在今年蒙地卡羅大師賽16強淘汰祖高域出局。Coleman亦會夥拍比利時球手Zizou Bergs出戰男雙賽事。

年僅21歲的穆薩迪目前世界排名第27，今年曾在大師賽爆冷擊敗祖高域。（公關提供）

維園特設同樂區，免費公開予市民入場觀看直播賽事。（葉詩敏攝）

頭號種子魯比夫（Andrey Rublev）與卡卓洛夫（Karen Khachanov）在首圈輪空，2014年美網單打冠軍施歷（Marin Cilic）則與德國好手Jan-Lennard Struff爭晉級。除了黃澤林外，香港兩名球手王康傑與王子夫亦獲外卡出戰明日展開的資格賽。