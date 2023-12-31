亞洲盃｜港足元旦閉門友賽國足　無直播及記招　將帥：賽果不重要

亞洲盃決賽周尚有兩星期便揭幕，香港足球代表隊目前正在阿聯酋阿布札比備戰，元旦日（1月1日）將會與中國隊閉門友賽，希望盡快提升比賽狀態。賽前，主帥安達臣和中場陳肇鈞都強調這場友賽賽果不重要。



港隊抵達阿布札比後連日操練，元旦日會迎來在當地的首場友賽，對手是中國隊，雖然是國際A級友誼賽，但比賽會在Baniyas Sports and Cultural Club閉門上演，在阿聯酋時間下午5時30分（香港時間晚上9時30分）展開，足總也明言不設直播及賽前、賽後記者會，只會提供半場及全場比數、入球等資料。

港足12月30日在阿布札比操練的情況。（香港足總）

在足總提供的訪問中，港足主帥安達臣和中場陳肇鈞都談及這場賽事，兩人都強調結果不重要，最重要的是能透過這場熱身賽提升狀態，當中安達臣說：「我們不會太著重結果，最重要是能實踐訓練成果，要好好利用這兩場友賽去適應對較強的對手、球員要做一些不常在超聯做的事。」

雖然國足日前友賽0：2不敵阿曼，但安達臣認為比數意義不大：「內地球季早已結束，我不知道他們在內地有沒有先訓練幾周再過來，如果沒有的話我會很驚訝。他們來到（阿布札比）後也許像我們一樣有點累，聽說他們輸給阿曼0：2了，但熱身賽的結果不重要，最重要的是拿到比賽狀態和進步。」

安達臣強調，亞洲盃正式展開前的友賽，都以提升狀態為目標。（香港足總）

陳肇鈞對於友賽中國則稱：「球迷可能對這場比賽很敏感和重視，但我們也是平常心去踢，想從中有得着、內部會感覺到有進步、在高水平比賽中展現默契，始終我們是以（亞洲盃）分組賽為目標去準備，比較重視這一點；雖然希望踢出令球迷滿意的賽果，但這不是首要目標。」

他又大讚足總職員用心準備：「來了幾天阿聯酋，感覺很好，謝謝足總同事一早來了安排，看到一切也是令我們準備好去踢亞洲盃決賽周，所有住宿、訓練、飲食全都安排得很好，希望可以在這裏做到教練團的目標，用這個星期去建立默契。」

陳肇鈞感謝足總職員的準備。（香港足總）

安達臣亦透露一班港將的狀態：「我們仍在適應阿布札比的環境，時差仍是一個問題，應該過兩三天就能以100%的狀態備戰。黃威仍覺得有點痛，還要幾天才能參加訓練，其他球員狀態都不錯。」

安達臣指前鋒安永佳（圖）狀態極佳。（香港足總）

談到前鋒球員，他大讚安永佳：「很開心見到安永佳狀態很好，他在訓練中表現很好；史提芬彭利拿也一樣，也是狀態很好，我也很喜歡他的風格，但他剛剛才加入，需要時間融入球隊；米高有過很多小傷，還未能恆常地訓練和比賽，對他來說不是好事，但我們會盡力幫助他。」

他指出，在大賽前的集訓會比較着重體能，「球員會覺得身體有點痛會正常的，一切都是為了兩星期後的首場比賽準備，所以要先付出努力，希望能有成果。」港足除了元旦友賽中國隊，1月10日也會對由文仙尼領軍的沙特阿拉伯，作最後的演練。