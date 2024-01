亞洲盃︱謝家強成港足第26人　闊別逾一年　效力英格蘭第七級聯賽

香港足球代表隊公布,將補選謝家強前往阿聯酋備戰亞洲盃決賽周,他將成為大軍第26人,趕上尾班車。



港足今月27日已出發前往阿聯酋備戰,惟球隊目前僅決選25人;亞洲足協早前更新亞洲盃章程,參賽球隊註冊球員數目增至26人,意味仍有1個補選席位。

根據章程,港隊在決賽周揭幕戰(1月12日)前30日(即12月13日)已提交最初註冊名單(Preliminary Registration,下稱「初選」),並必須在1月2日提交最終註冊名單(Final Registration,下稱「決選」)。然而直至港隊首場分組賽前6小時,若決選球員有傷病問題,教練團仍可換人,但補選球員必須在初選名單上。

港足已出發前往阿聯酋備戰。(袁志浩攝)

網上流傳初選名單的43名球員中,包括趕及於名單截止前一天入籍的史提芬彭利拿,但名單上沒有正領取特區護照、料不符合初選資格的杜度。然而早前安達臣稱這位巴西裔中堅在補選名單上,「名單上有3至5位球員,有些位置兵源緊拙,假如有人受傷,不在初選或本地集訓名單上,或部份受傷後康復的球員,都有機會再獲召。」

謝家強是去年港隊晉級亞洲盃決賽周的功臣之一。(資料圖片/HKFA)

直至今天,港足終於公布亞洲盃第26人的身份是守衛謝家強,他已到達阿聯酋匯合港隊。這位已去年夏天跟傑志完約後,便返回英國的31歲後衛,現效力英格蘭第七級聯賽球隊拉德克利夫(Radcliffe FC)。

謝家強自去年9月隨港足友賽緬甸後,已有超過一年未曾為港隊披甲,即使上月入圍「本地集訓」初選名單,也沒有回港。他曾8次代表港足上陣,包括於2022年亞洲盃外圍賽的3場分組賽均踢足全場,是港隊晉級功臣之一。

重溫港足主教練安達臣專訪:

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)