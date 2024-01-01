亞洲盃︱謝家強成港足第26人　闊別逾一年　效力英格蘭第七級聯賽

香港足球代表隊公布，將補選謝家強前往阿聯酋備戰亞洲盃決賽周，他將成為大軍第26人，趕上尾班車。



港足今月27日已出發前往阿聯酋備戰，惟球隊目前僅決選25人；亞洲足協早前更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目增至26人，意味仍有1個補選席位。

根據章程，港隊在決賽周揭幕戰（1月12日）前30日（即12月13日）已提交最初註冊名單（Preliminary Registration，下稱「初選」），並必須在1月2日提交最終註冊名單（Final Registration，下稱「決選」）。然而直至港隊首場分組賽前6小時，若決選球員有傷病問題，教練團仍可換人，但補選球員必須在初選名單上。

港足已出發前往阿聯酋備戰。（袁志浩攝）

網上流傳初選名單的43名球員中，包括趕及於名單截止前一天入籍的史提芬彭利拿，但名單上沒有正領取特區護照、料不符合初選資格的杜度。然而早前安達臣稱這位巴西裔中堅在補選名單上，「名單上有3至5位球員，有些位置兵源緊拙，假如有人受傷，不在初選或本地集訓名單上，或部份受傷後康復的球員，都有機會再獲召。」

謝家強是去年港隊晉級亞洲盃決賽周的功臣之一。（資料圖片/HKFA）

直至今天，港足終於公布亞洲盃第26人的身份是守衛謝家強，他已到達阿聯酋匯合港隊。這位已去年夏天跟傑志完約後，便返回英國的31歲後衛，現效力英格蘭第七級聯賽球隊拉德克利夫（Radcliffe FC）。

謝家強自去年9月隨港足友賽緬甸後，已有超過一年未曾為港隊披甲，即使上月入圍「本地集訓」初選名單，也沒有回港。他曾8次代表港足上陣，包括於2022年亞洲盃外圍賽的3場分組賽均踢足全場，是港隊晉級功臣之一。

重溫港足主教練安達臣專訪：

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）

