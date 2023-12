亞洲盃︱港足安永佳望繼亞運再創奇跡　林衍廷瘦身入圍：很夢幻

港足周三(27日)晚出發前往阿聯酋,備戰明年1月12日於卡塔爾多哈揭幕的亞洲盃決賽周,球隊獲約廿名球迷「送機」,部份球迷與球員合照、並着對方在打氣旗幟及皮球上簽名,吸引不少人旁觀,場面熱鬧。



有球迷到機場為港足打氣。(袁志浩攝)

港隊今年於杭州亞運歷史性打入四強,當時大軍中有10名球員最終獲徵召參與亞洲盃決賽周。

射手安永佳表示,亞運已證明「沒有事不可能」,「我熱愛挑戰,很期待這次旅程,這是4年一度、亞洲的最大型賽事,卡塔爾去年剛舉辦過世界盃,我們會享用這些最好的設備,感受一下在高水平競技的感覺。我在香港土生土長,代表香港參賽很興奮,希望能盡情享受今次比賽。」

港足前鋒安永佳。(袁志浩攝)

11月作客伊朗的世界盃外圍賽才首度為大港腳上陣的林衍廷,同是杭州亞運成員。2021年他曾因性騷擾女球證被禁賽,再因代表港足梯隊到日本參賽期間醉酒生事,被禁代表香港一年;而去年9月,他又在私人聯賽用腳踢向對手頭部、向球證掟球衣,被所屬球會標準流浪作出無限期停賽的處分。

然而相隔一年,他去季尾獲頒香港足球明星選舉「最佳中場」獎項,今再獲得踏足亞洲最高舞台的機會。「一年前『啱啱衰完』,現在能代表港隊,這一年很夢幻,要好好把握機會。」

林衍廷(左一)經歷夢幻的一年。(袁志浩攝)

他透露港足主教練安達臣曾勸自己減磅瘦身,為爭取入選「戒糖」,現已減去約5公斤,「很多人之前都叫我減,我都沒有把話放入耳,但亞洲盃一生中還不知有沒有下次,這比賽很重要,所以今次真的試下做,未成功,但總算有少少成果。」他期望在場上盡力去踢,向香港球迷表現自己。

余在言去年有份參與亞洲盃外圍賽,助球隊晉級決賽周。(袁志浩攝)

至於22歲中場余在言,是11名去年有份赴印度出戰亞洲盃外圍賽的成員之一。當年成員如謝家強、馮慶燁、劉學銘、姚浩明、鄭展龍等,都無緣參與決賽周,令他有點感觸。「我仍有這個機會去踢,不能當作是理所當然,要好好珍惜。」他認為自己能夠入選,代表主教練認同其表現,「證明只要有表現,什麼年紀的球員都能入隊。」

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)