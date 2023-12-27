亞洲盃︱港足安永佳望繼亞運再創奇跡　林衍廷瘦身入圍：很夢幻

港足周三（27日）晚出發前往阿聯酋，備戰明年1月12日於卡塔爾多哈揭幕的亞洲盃決賽周，球隊獲約廿名球迷「送機」，部份球迷與球員合照、並着對方在打氣旗幟及皮球上簽名，吸引不少人旁觀，場面熱鬧。



有球迷到機場為港足打氣。（袁志浩攝）

港隊今年於杭州亞運歷史性打入四強，當時大軍中有10名球員最終獲徵召參與亞洲盃決賽周。

射手安永佳表示，亞運已證明「沒有事不可能」，「我熱愛挑戰，很期待這次旅程，這是4年一度、亞洲的最大型賽事，卡塔爾去年剛舉辦過世界盃，我們會享用這些最好的設備，感受一下在高水平競技的感覺。我在香港土生土長，代表香港參賽很興奮，希望能盡情享受今次比賽。」

港足前鋒安永佳。（袁志浩攝）

11月作客伊朗的世界盃外圍賽才首度為大港腳上陣的林衍廷，同是杭州亞運成員。2021年他曾因性騷擾女球證被禁賽，再因代表港足梯隊到日本參賽期間醉酒生事，被禁代表香港一年；而去年9月，他又在私人聯賽用腳踢向對手頭部、向球證掟球衣，被所屬球會標準流浪作出無限期停賽的處分。

然而相隔一年，他去季尾獲頒香港足球明星選舉「最佳中場」獎項，今再獲得踏足亞洲最高舞台的機會。「一年前『啱啱衰完』，現在能代表港隊，這一年很夢幻，要好好把握機會。」

林衍廷（左一）經歷夢幻的一年。（袁志浩攝）

他透露港足主教練安達臣曾勸自己減磅瘦身，為爭取入選「戒糖」，現已減去約5公斤，「很多人之前都叫我減，我都沒有把話放入耳，但亞洲盃一生中還不知有沒有下次，這比賽很重要，所以今次真的試下做，未成功，但總算有少少成果。」他期望在場上盡力去踢，向香港球迷表現自己。

余在言去年有份參與亞洲盃外圍賽，助球隊晉級決賽周。（袁志浩攝）

至於22歲中場余在言，是11名去年有份赴印度出戰亞洲盃外圍賽的成員之一。當年成員如謝家強、馮慶燁、劉學銘、姚浩明、鄭展龍等，都無緣參與決賽周，令他有點感觸。「我仍有這個機會去踢，不能當作是理所當然，要好好珍惜。」他認為自己能夠入選，代表主教練認同其表現，「證明只要有表現，什麼年紀的球員都能入隊。」

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）

