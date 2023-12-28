韓國公布亞洲盃26人名單　孫興慜﹑黃喜燦領軍衝擊逾60年首冠

韓國隊貴為亞洲勁旅之一，原來對上一次稱霸亞洲盃，已經是1960年，近60多年一直與亞洲冠軍無緣。韓國隊今日（28日）公布征戰亞洲盃的26人名單，由兩大英超球星孫興慜﹑黃喜燦領軍，再度衝擊亞洲冠軍，將與巴林﹑約旦及馬來西亞同列E組。



熱刺隊長孫興慜。（資料圖片／Getty Images）

韓國隊亞洲盃26人名單：



門將：金承奎（艾沙比）﹑宋範根（湘南比馬）﹑趙賢佑（蔚山現代）



後衛：金英權﹑鄭昇炫﹑金太煥﹑薛永佑（蔚山現代）﹑金玟哉（拜仁慕尼黑）﹑金珍洙（全北汽車）﹑李記帝（水原藍翼）﹑金朱晟（FC首爾）﹑金智秀（賓福特）



中場：孫興慜（熱刺）﹑李剛仁（巴黎聖日耳門）﹑朴鎔宇（艾恩）﹑李在成（緬恩斯）﹑洪鉉錫（根特）﹑黃仁範（貝爾格萊德紅星）﹑鄭優營（史特加）﹑黃喜燦（狼隊）﹑李淳敏（FC光州）﹑文宣民﹑朴振燮（全北汽車）﹑楊賢俊（些路迪）



前鋒：曹圭成（米迪蘭特）﹑吳賢揆（些路迪）

