「足球小將」隊南葛SC雲集「過氣老甲」　兩大前國腳出戰五級聯賽

《足球小將》是全世界「波牛」的共同語言，在日本簡直是「啟蒙讀物」。隊中主角小時入讀的南葛隊「具現化」，成為話題。不過，這支球隊升上職業聯賽前，要先成為一支「過氣老甲」隊。



前國腳稻本潤一之後，南葛SC隊宣布為國家隊上陣93次的後衛今野泰幸加盟，兩人曾聯袂出戰2010年南非世界盃。

今野泰幸上季助磐田升班，來季「降呢」實現夢想。（南葛SC）

加盟南葛隊，少不免都要向戴翅偉或麥泰來致敬。今野在球會網頁表示自小愛戴《足球小將》，加盟這支「足球小將隊」就如夢想成真。他直言已感受到對南葛的愛戴橫跨多個世代，希望盡力為南葛達成目標。

今野泰幸曾出戰兩屆世界盃。（Getty Images）

39 歲的今野泰幸曾是國家隊主力，去季效力磐田山葉有不少出場機會，最終助球隊奪冠，來季重返日職聯。而矢志打上日職聯的南葛，去季在第6級別的關東乙組（2部）聯賽藉附加賽升上甲組。

南葛SC官宣稻本潤一加盟。（Twitter）

除了稻本與今野，球隊上星期宣布邀請在日職聯征戰多年的關口訓充加盟，希望以具備級數及經驗的球員，帶領球隊升班。今野加盟消息一出，球會社交媒體一片喜氣洋洋，有留言道「稻本拍今野打防中，太豪華了」，又形容這支南葛是「關東聯賽的銀河系球隊」。