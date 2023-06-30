U17亞洲盃｜日本足球小將突然猜包剪揼　輕取伊朗離衛冕只差一步

由誰處理死球，通常都是教練賽前的安排，但日本的足球小將卻以最「土炮」的方式決定，佐藤龍之介成為最後贏家，為日本攻入「埋齋」一球，結果以3球輕取伊朗晉級，距離衛冕只差一步。



U17亞洲盃4強，衛冕的日本與伊朗爭入決賽，日本隊上半場由矢田龍之介及望月耕平各建一功，加上佐藤龍之介下半場錦上添花，日本隊的足球小將以3球淨勝伊朗，輕鬆躋身決賽，將與韓國爭標，力爭衛冕並第4度封王。

U17亞洲盃｜國足3球淨負沙特阿拉伯 3戰未嘗一勝墊底出局

日本在U17亞洲盃4強輕取伊朗晉級。（Twitter截圖）

除了勝仗，日本隊的第3個入球亦為大家留下深刻印象。當時日本隊在禁區頂有一次罰球機會，佐藤龍之介與名和田我空同樣有意處理，二人皆站在皮球後，10號的佐藤拍一拍隊友並說了兩句，名和田轉身，兩人突然頭貼頭﹑身貼身，突然玩起「包剪揼」，原來是決定罰球權誰屬，這場前哨戰鬥得激烈，兩人數次打和後，佐藤最後脫穎而出，獲得主射罰球的機會。

佐藤龍之介罰球直射，射出一記地波，剛好穿過跳起的人牆，門將看到皮球時立即飛撲，可惜為時已晚，日本隊74分鐘錦上添花。佐藤龍之介先贏包剪揼，再射入罰球，成為最大贏家，興奮得鏟草慶祝。

佐藤龍之介賽後接受訪問，表示猜包剪揼的理由很簡單，「名和田說他想主射，但我也想，所以我就說：『用包剪揼來決定吧！』最終我贏了所以我主射。」

佐藤龍之介（10號）先贏包剪揼再射入罰球，表現亮眼。（Twitter截圖）

穿上日本隊10號球衣的佐藤龍之介，在今屆賽事有出色的表現，不少網民對他刮目相看，而他所效力的FC東京球迷，對佐藤讚不絕口，直言他是「東京的未來」﹑「至寶」，並表示「東京的未來是光明的」。