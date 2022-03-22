足球熱話︱日乙重現足球小將雙人射門　直飛死角令門將崩潰︱有片

日本足球一向定期向球迷帶來驚喜，繼早前全國高中大賽出現「氹氹轉」死球戰術，以及在極有心思的精妙角球組織，周六一場日乙（J2）聯賽再發生令人讚嘆不己的入球。
這場由水戶蜀葵主場對FC琉球的榜尾大戰，水戶蜀葵最終贏2：1，不過首個入球過程卻十分精彩。
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當時水戶蜀葵一次左路角球攻勢，大腳斬入禁區內，FC琉球頭槌解圍不遠，皮球彈往禁區偏左、離門約10多碼的位置，兩名水戶蜀葵曽根田穣及前田椋介同時趕至，分別用左腳及右腳窩利抽射，皮球直飛遠柱死角，FC琉球門將只能目送皮球入網。
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這記入球的射門動作，跟日本漫畫《足球小將》中主角戴志偉（現稱大空翼）跟隊友麥泰萊（現稱岬太郎）的雙人射球相當接近，等同在現實世界中還原了這紅極一時的經典絕招。
不過，大會經慢鏡確認之後，最終將入球歸於曽根田穣名下。
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