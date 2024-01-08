20歲曾朗傑登上南極文森峰　創最年輕香港人紀錄征服七大洲最高峰

20歲香港青年曾朗傑（Bob）在當地時間1月6日下午，登上南極洲最高峰文森峰，成為最年輕完成攀登七大洲最高峰的香港人。他與攀山家父親曾志成亦成為首對完成七大洲最高峰的香港父子。



曾朗傑上周搭了超過30小時飛機，抵達南極洲的Union Glacier，準備攀登南極洲最高峰文森峰。曾朗傑先花了6小時，從大本營行到low camp。之後，他再上high camp，並在1月6日攻頂，於當地時間下午5時25分，攀上海拔4892米高的文森峰。曾朗傑目前已回到大本營，一切安好，只是有點累。

正在英國唸大學的曾朗傑，今月到南極洲，攀上南極洲最高峰文森峰。（顏銘輝攝/資料圖片）

在2003年10月出生的曾朗傑以20歲之齡，成為最年輕登上文森峰的香港人，並成為最年輕完成攀登七大洲最高峰的香港人。

他與曾志成亦成為首對完成七大洲最高峰的香港人父子。曾志成當年在39歲才完成攀登七大洲最高峰。

曾志成當年39歲才完攀七大洲最高峰。（由曾志成提供）

曾朗傑由13歲開始在父親曾志成帶領下，挑戰七大洲最高峰，先爬非洲最高峰吉力馬札羅山，之後陸續攀登歐洲最高峰厄爾布魯士山、大洋洲最高峰科修斯科山、南美洲最高峰阿空加瓜山。

在曾志成帶領下，13歲的曾朗傑登上吉力馬札羅山，開展七大洲最高峰之旅。（由曾志成提供）

在2022年5月，18歲的曾朗傑登上全球最高峰、海拔8848米的珠穆朗瑪峰，同年夏天，再登上北美洲最高峰迪納利山。在七大洲最高峰之中，曾朗傑之前6座都是與曾志成同行，而今次攀登文森峰則沒有父親同行。