攀山｜最年輕登珠峰港人曾朗傑發起眾籌　盼12月完成七大洲最高峰

19歲香港攀山少年曾朗傑（Bob）計畫今年12月攀登南極洲最高峰文森峰，完成攀登七大洲最高峰的最後拼圖。不過，前往文森峰的交通複雜，費用高昂，所以曾朗傑上周發起網上眾籌，希望籌到2萬鎊（約20萬港元）為旅費。



曾朗傑去年接受訪問，當時他所穿的上衣後印有七大洲最高峰。（顏銘輝攝/資料圖片）

曾朗傑去年與登山家父親曾志成同行，登上8849米的珠穆朗瑪峰，成為首對登頂的香港父子，當時18歲的曾朗傑亦成為最年輕登上珠峰的香港人。曾朗傑13歲起就隨父親曾志成挑戰七大洲最高峰，如今已經完成6座，尚餘南極洲的文森峰。

曾朗傑表示前往南極洲的交通麻煩，需要很多時間。（顏銘輝攝/資料圖片）

喜歡影視製作的曾朗傑在英國的大學攻讀相關學位，學業之外亦會在英國爬山，鍛煉技術及體能。他表示大型登山旅程除了體能要求極高，對金錢的要求也十分之大，希望大家可以資助這次旅程。這次的眾籌目標是2萬鎊，約20萬港元。

曾志成（右）及曾朗傑父子經常一起攀登各地高峰。（登山達人Facebook）

攀完珠峰及北美最高峰迪納利山後，曾朗傑開始計劃攀文森峰的旅程，他今年初接受訪問時表示，前往大本營就要近乎一星期，先要飛到智利，接着飛往南極的Union Glacier，之後再轉南極的內陸機往文森峰的大本營。他會在那裏開始適應高度，最後前往high camp及攻頂。

曾朗傑（左）及曾志成去年在珠峰2號營地合照。（登山達人Facebook）

曾朗傑指在七大洲最高峰之中，文森峰不算最危險，但需要一定體能，「有幾日要好似Denali（北美洲最高峰迪納利山）咁拉雪撬」。在預計3周的行程中，實際爬山可能只有約一周，前後兩周都是交通時間。若果一切順利，他會在20歲之齡就完成征服七大洲最高峰的創舉。

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