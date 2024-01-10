英格蘭聯賽盃｜車路士0：1負米杜士堡　高爾彭馬連番失機成罪人

車路士該慶幸，聯賽盃去到4強要踢主客兩回合，因此當高爾彭馬（Cole Palmer）不斷浪費入球良機下，他們作客米杜士堡以0：1敗走，還有主場的次回合可以收復失地。預料米杜士堡下一仗就會像今場最後30分鐘那樣全民皆守，「藍戰士」有否良策打破鐵桶陣，將是晉身決賽的關鍵。



「高爾彭馬本應可以大演帽子戲法的」，英語旁述這樣總結上半場，這句子重點是「本應」。彭馬今場擔任「假9」，即名義上是中鋒，但不時會墮後策動攻勢，主帥普捷天奴在過往都曾用這一招，而彭馬技術出色、視野廣闊，確實令球隊的攻勢沒有像季初那樣紊亂。只是，當入球機會來的時候，前鋒還得把握住，偏偏這名21歲新星今場卻是腳頭無靈。

高爾彭馬連番失機，他自己也顯得難以置信。（Getty Images）

彭馬先在31分鐘前場截得對方隊長侯臣（Jonny Howson）的傳球，禁區邊無人看管下竟告射斜；車路士在6分鐘後卻被主隊反擊得手，由希頓赫尼（Hayden Hackney）入楔射入。不過，彭馬及後又有兩次黃金機會，一次是安素費南迪斯遠射，主隊門將湯高華（Tom Glover）甩手，彭馬補射卻高出；完半場前，彭馬接應卡些度妙傳殺入禁區，已騙過對方守將，擺好大位左腳施射，這次卻射得太正。

【高爾彭馬近門補射「飛機」】

車路士上半場射門達11次，xG（預期入球值） 為1.34；米杜士堡4射2中，xG只得0.37，但偏偏後者卻是領先的一隊，這確實要多得浪費了「本應」連中三元機會的彭馬。

希頓赫尼為米杜士堡射入今場唯一一球，但他也要多謝對手的卡些度沒有緊盯他。（Getty Images）

米杜士堡領先半場，另一個要多謝的車路士球員是摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）。米杜士堡所入一球，進攻人員不多，車路士守將基本上就是一對一盯得很貼，只見希頓赫尼一直跑入禁區支援，卡些度也亦步亦趨，但在最後時刻，他卻在小禁區前停步，赫尼卻繼續前進並接應右路傳送射入。這也是米杜士堡自2006年8月維杜卡後，首次射破車路士的大門。

「藍戰士」中場有兩員「一億男」壓陣，但身價超過一億英鎊的安素及卡些度，踢起來卻沒什火花，分工也不太清晰，理論上卡些度作用就像藍軍前輩馬基列尼或簡迪那樣，是防線前的屏障，可是他有時企位比安素更前，大抵因為安素有時要墮後一點協助組織，例如以長傳拉邊，而卡些度確實又極少長傳，今場也只錄得1次成功長傳。

卡域克去年才接掌米杜士堡，即有機會帶領球隊闖入聯賽盃決賽。（Getty Images）

到下半場，車路士發動圍攻，到63分鐘換入中鋒布查（Armando Broja）及快翼梅迪歷（Mykhailo Mudryk）加強攻力，但此時的米杜士堡已全員死守，連高大中鋒高賓（Josh Coburn）也回到禁區頂協防。藍軍此時只能以遠射或傳中來製造埋門，雖然下半場也有7次攻門，但論威脅力比上半場時弱得多；如果米杜士堡下仗仍沿用這樣的死守戰術，車路士主帥普捷奴有何良策打破缺口呢？從這仗最後30分鐘的觀察，暫時看不到答案。

就是這樣，由前曼聯及熱刺名將卡域克領軍的米杜士堡，於首回合以1：0領先，向65歲班主Steve Gibson送上最佳的生日禮物，但這支英冠隊伍能否繼2004年再度打入聯賽盃決賽，尚要經歷1月23日的90分鐘賽事方能知曉。