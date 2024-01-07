足球轉會︱迪姆華拿外借熱刺　昔日敗走車路士為戰歐國盃重返英超

德國前鋒迪姆華拿（Timo Werner）2020年以近半億英鎊身價加盟車路士，一度予人憧憬，然而兩季下來由林柏特到杜慈任內，表現均未達預期，在英超發展兩年，終敗走史丹福橋，重返成名地RB萊比錫。

一年半後，他獲得再次挑戰英超的機會，以借將身份重返英格蘭，加盟另一支倫敦球會熱刺。今次他能否把握機會，趁熱刺因亞洲盃暫時失去孫興慜，成為球隊及時雨？



華拿年半前不滿位置安排，離開車路士，重返RB萊比錫。（Getty Images）

重返萊比錫淪後備

車路士2020年以4750萬英鎊從RB萊比錫買入華拿，兩季下來，89次上陣攻入23球，入球轉化率25%，如只計英超，更為慘烈，56場入10球，入球轉化率不足18%。雖然入球量不足，但華拿勤力跑動，又常常為隊友帶來助攻，當時仍是領隊杜慈麾下重要一員。關鍵是他對杜慈所安排的位置感到不滿，在訪問中曾言「感到領隊的不信任」。華拿口中的不信任，源於只獲派踢翼鋒，而不是理想中的正前鋒位置。

離隊後以接近半價的2500萬英鎊，重返RB萊比錫，可惜已無復昔日在德甲的好狀態，上季仍居正選，今季已淪為大後備。蹉跎數年，華拿如今已27歲，今年有歐洲國家盃，留在萊比錫冷板凳，難望爭得德國隊大軍一席，離隊出走另覓機會，是唯一出路。想不到的是，他出走的目的地，是他當日敗走的英格蘭。

華拿重返英超，今次能否挑戰成功？（Getty Images）

為歐國盃席位出走

熱刺同意從萊比錫外借華拿半季，支付他全數薪酬，季尾可選擇買斷，Sky Germany報道價錢為1550萬英鎊。華拿將到倫敦體測，熱刺已準備就緒，只待簽署合約便能成事，並在新一星期跟隨熱刺大軍操練。

意大利足球記者羅曼奴指，華拿「急不及待」想與熱刺主帥普斯迪高古共事。華拿今季為萊比錫14次上陣，僅入兩球，當中德甲8次出場僅得兩次正選。萊比鍚主帥馬高路斯確認華拿離隊，「華拿希望外借的消息是正確的，他希望出戰歐國盃。我們祝他一切順利。」

據悉，原本曼聯亦對華拿有興趣，惟未有跟進下去。熱刺今季失去神鋒哈利卡尼，並未添置一位大牌射手，季初不被看好之下，澳洲新教頭普斯迪高古領軍踢出驚喜表現，以主攻和高位防守踢法創下佳績，更一度排榜首，可惜之後遇上傷兵潮連續多仗失分。

他們在隊長孫興慜領軍下，12月漸漸回勇，目前以39分排在聯賽榜第五。可是亞洲盃舉行在即，同時身為韓國隊長的孫興慜，隨時待至2月中旬才歸隊，就算英超步入歇終期，熱刺前線仍急需一位有份量的「替工」幫忙，華拿勤於跑動的踢法，也許幫得上忙。熱刺借用曾敗走史丹福橋的華拿，看似冒險，其實有機會締造雙贏——華拿必須出走才有重生機會，熱刺匆忙下也難以找得具級數的鋒將。

二度挑戰英超，最成功的例子首堆阿士東維拉領隊艾馬利。當然球員與領隊工作截然不同，華拿確實值得一個證明自己的機會。他重返倫敦後，最令人期待的畫面2月24日便會出現——熱刺英超作客車路士，史丹福橋球場內的藍軍球迷，會如何迎接他？