英超︱車路士防線太性感作客負狼隊　史達寧做大嘥鬼施華真的老了

英超平安夜獨腳戲狼隊主場面對車路士，雙方防線甩漏俱多之下，意想不到地刺激。上半場車路士攻勢佔盡上風，史達寧浪費單刀機會下，下半場輪到狼隊發威，重整旗鼓下愈戰愈勇，終以2：1擊敗車路士。



買入大量貴價球員的車路士，作客狼隊又輸一場。（Getty Images）

今季表現大起大落的車路士，繼續「神經刀」表現，上半場他們其實是發揮較佳一隊，更有一次3個球員圍攻對手門將的機會，可惜史達寧沒有傳球予位置更佳的兩位隊友，自己亦在單刀姿態下起腳被狼隊門將沙亞撲出。

這一球，正是今場甚至藍軍今季的寫照——不斷浪費入球黃金機會。

史達寧上半場表現不錯，卻浪費入球黃金機會。（Getty Images）

狼隊今季表現不過不失，在加利奧尼爾領軍下，卻往往在主場踢出驚喜，曾擊敗過曼城、熱刺，以及賽和阿士東維拉和紐卡素。今場對車路士上半場防守表現失準，屢次「送禮」予對手，藍軍卻全數未能把握。

然而下半場一出場，狼隊全軍突然精神百倍，趁角球攻勢利用一班高大守將後上連番轟炸，並終在51分鐘打開缺口，一次角球機會，藍軍守將全部「做觀眾」，被人狼隊中場勒美拿在人叢中頂入，先開紀錄 。

車路士落後下，主帥普捷天奴隨即作出兩個調動，換入翼鋒梅迪歷及今季加盟後一直養傷的尼干古。這個調動幾乎立即奏效，車路士一次攻勢，狼隊解圍不遠，尼干古在禁區附近起腳，被狼隊守將在白界線前及時護空門解圍。

換人後，車路士明顯靠球員質素再次創造較多攻勢，不過狼隊一班球員勝在鬥心強，靠勤力跑動與藍軍踢成均勢，正當車路士攻勢如狼似虎，狼隊守將奇治戴臣一次瞓身解圍後膝部重創被抬離場。此外，狼隊下半場在中前場加強搶截，取得不少反擊機會，亦迫得車路士一班守將輪流犯錯，包括一向以好路數見稱的隊長泰亞高施華在內，這名39歲老將不能再如昔日一夫當關，只見力不從心。整條防線之中，只有今場正選把關的門將柏度域踢出水平。

車路士久攻不下，反再失多球。補時長達11分鐘，補時3分鐘狼隊一次射門被藍軍守將巴迪亞舒尼以後腳擋出，比賽末段後備入替的守將杜靴迪成功補中，狼隊領前至2：0。正當全世界以為比賽已「入雪櫃」，尼干古在補時6分鐘門前搶點成功頂入，追至1：2。最後5分鐘上演一場攻防戰，狼隊終在主場守住勝果，快樂過聖誕，相反車路士球迷顯得相當失落。

車路士近仗表現只能以一個亂之總結，今仗卡些度及安素費南迪斯雙雙缺陣下，亂況持續，一點銀光是尼干古確具射術和質素，有望改變球隊射門把握力。可是比起中前場，一條「性感」防線問題才最大。

車路士在英超以6勝4和8負得22分繼續排在第十位，距離榜首的阿仙奴相差18分，反觀他們跟榜尾的錫菲聯只相差13分。今仗之前普捷天奴在下一位被炒英超領隊賠率隨曼聯的坦赫格及水晶宮的鶴臣之後排第三，聖誕前夕再輸一場，相信他被辭退的賠率又會再度升溫。