英超｜車路士作客負狼隊吞今年聯賽第19敗　普捷天奴：輸自己

車路士今年兩個轉會窗豪花逾7億鎊，但當「藍軍」周日（24日）作客以1：2不敵狼隊後，已經是2023年在英超的第19場敗仗，「冠絕」英超。車路士主帥普捷天奴未有為落敗找藉口，坦言球隊是輸自己。



英超平安夜獨腳戲，車路士作客狼隊，「藍軍」不乏攻勢，其中狼隊上半場防線「送禮」，史達寧一次絕佳的單刀機會，卻直接射到狼隊門將荷西沙亞的身上。主隊換邊後即由勒美拿頭槌建功，車路士其後積極反撲，狼隊守得住，更在補時階段由杜靴迪擴大紀錄，即使尼干古入替建功，可惜為時已晚，車路士以1：2不敵對手。

車路士吞下今季第8場敗仗，亦是2023年英超第19次落敗，已經是全年全英超輸波最多的球隊，車路士今年還有兩場聯賽，似乎仍然有機會再「刷新」紀錄。

英超︱車路士防線太性感作客負狼隊 史達寧做大嘥鬼施華真的老了

車路士2023年已經吞下英超第19場敗仗。（路透社）

車路士全場16次攻門，其中5次中目標，黃金機會必定是史達寧上半場的單刀，這名英軍翼鋒搶走對方皮球後，三打一面對荷西沙亞，他未有選擇橫傳，一射卻射中對方門將，無功而還。

根據足球數據網站《Opta》，車路士今季錄得57次黃金機會，但只得21次轉化成入球，另外36次全數失機，失機的數據同樣是冠絕今季英超。

史達寧單刀不入。（影片截圖）

史達寧單刀是全場最佳的入球機會。（路透社）

普捷天奴：輸自己

「我們有失誤，只能怪自己。」車路士主帥普捷天奴賽後沒有為落敗找藉口，直言把握力不足是落敗主因，「我們才是自己的最大敵人，上半場我們有優勢，亦製造了入球機會，但未能把握，當你在英超不夠絕情時，你總會被懲罰而失守。」

普捷天奴沒有為敗仗找藉口。（路透社）

車路士前鋒尼高拉斯積遜雖然今季已有7個英超入球，但近6仗只入一球，這名塞內加爾國腳今仗在禁區內無人看管，接應史達寧的妙傳，可惜他控球時「漏油」失機，其後殺入禁區半單刀，他卻遲遲未起腳，再被狼隊守衛成功解圍。

普捷天奴直言對積遜應更加包容，「他（尼高拉斯積遜）是個英超新兵，他只得22歲，更重要的是不能怪他，若要責怪的話，是全隊的責任，加上在英超出戰及效力車路士本身有一定的壓力。」