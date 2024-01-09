英足總盃第四圈抽籤 曼城硬撼熱刺 維拉鬥車路士 雙紅抽靚籤
撰文：趙子晉
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英格蘭足總盃第四圈抽籤結果出爐，至少有4場英超對決，當中最矚目的必定是熱刺主場鬥曼城，而車路士亦抽中今季大勇的阿士東維拉。英超「雙紅」籤運不錯，利物浦對英冠諾域治或英甲布里斯托流浪的勝方，曼聯更有機會遇上非聯賽球隊
英格蘭足總盃第四圈：
屈福特 對 修咸頓
布力般流浪 對 域斯咸
般尼茅夫 對 史雲斯
西布朗 對 賓福特／狼隊
韋斯咸／布里斯托城 對 諾定咸森林／黑池
李斯特城 對 侯城／伯明翰
錫周三 對 高雲地利城
車路士 對 阿士東維拉
葉士域治 對 梅德士東聯
利物浦 對 諾域治／布里斯托流浪
熱刺 對 曼城
列斯聯 對 普利茅夫
水晶宮／愛華頓 對 盧頓／保頓
紐波特郡／伊斯特利 對 曼聯
錫菲聯 對 白禮頓
富咸 對 紐卡素
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