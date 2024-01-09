英足總盃第四圈抽籤　曼城硬撼熱刺　維拉鬥車路士　雙紅抽靚籤

英格蘭足總盃第四圈抽籤結果出爐，至少有4場英超對決，當中最矚目的必定是熱刺主場鬥曼城，而車路士亦抽中今季大勇的阿士東維拉。英超「雙紅」籤運不錯，利物浦對英冠諾域治或英甲布里斯托流浪的勝方，曼聯更有機會遇上非聯賽球隊



車路士與阿士東維拉將在足總盃第四圈對碰。（資料圖片／Getty Images）

英格蘭足總盃第四圈：



屈福特 對 修咸頓

布力般流浪 對 域斯咸

般尼茅夫 對 史雲斯

西布朗 對 賓福特／狼隊

韋斯咸／布里斯托城 對 諾定咸森林／黑池

李斯特城 對 侯城／伯明翰

錫周三 對 高雲地利城

車路士 對 阿士東維拉

葉士域治 對 梅德士東聯

利物浦 對 諾域治／布里斯托流浪

熱刺 對 曼城

列斯聯 對 普利茅夫

水晶宮／愛華頓 對 盧頓／保頓

紐波特郡／伊斯特利 對 曼聯

錫菲聯 對 白禮頓

富咸 對 紐卡素

