曼聯名宿卡域克率米杜士堡破車路士　創球會近20年聯賽盃佳績

曼聯名宿教波，大多慘淡收場，卡域克（Michael Carrick）會否是例外？他在周二晚的英格蘭聯賽盃4強首回合，帶領英冠的米杜士堡主場以1：0力克車路士，先下一城。



希頓赫尼為米杜士堡射入今場唯一一球，但他也要多謝對手的卡些度沒有緊盯他。（Getty Images）

卡域克賽後說：「見到我們團結一致的表現，令我非常自豪。我們必須全力以赴，我現在感到很興奮。我知道這場比賽對所有人的意義，很高興見到大家開心，感覺很獨特。」

卡域克大讚球員表現優異，擊敗車路士是令人難以置信。（路透社）

卡域克大讚米堡球員的表現，欣賞他們的鬥志，認為以米堡的實力，擊敗車路士是一件不可思議的事。他說：「我們將準備次回合，在比賽中進攻，看看到時會發生什麼事。足球就是要有夢想，就像今場發生的事，正常很大機會不會出現的。我們會睜大雙眼，去應付次回合。我們明白到時會是怎樣的場面，但我們一定會盡力爭取及嘗試。」次回合米堡將作客車路士。

卡域克擊敗普捷天奴帶領的車路士。（Getty Images）

42歲的卡域克在2006至2018年以球員身分效力曼聯，退役後加入曼聯的教練團隊，成為摩連奴麾下的助教。摩連奴下台，蘇斯克查上任，卡域克仍然留在教練團隊之中。蘇斯克查離任後，卡域克出任曼聯暫代主帥，領軍3戰得2勝1和，之後離開曼聯。去年10月，他被任命為米杜士堡領隊，當時米堡在英冠排21位，比降班區只多1分，最終帶領球隊獲第4名，但未能透過附加賽升上英超。

卡域克以球員及助教身分效力曼聯多年，與不少知名領隊合作過。（Getty Images）

米堡今季英冠暫時排中游，居第12位。在英格蘭聯賽盃，米堡20年來首次闖入4強，首回合更領先車路士1：0，離決賽只差一步。上次米堡入聯賽盃4強是2004年，那年他們更入到決賽贏保頓得冠軍。

卡域克在曼聯的同期隊友朗尼退役後都教波，近期被伯明翰炒魷。（Getty Images）

「曼聯系」領隊的表現向來麻麻，由笠臣、堅尼兩代鐵血隊長，再到加利尼維利在華倫西亞的恥辱式表現，最近朗尼亦在伯明翰被炒魷魚。數近30年的曼聯名宿，教波最正路的可能已是曉士及布魯士，蘇斯克查一度執掌曼聯帥印也最終黯然下台。卡域克這兩季在米堡表現不錯，能否成長為優秀的領隊為一眾曼聯名宿爭口氣？