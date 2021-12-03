曼聯新帥蘭歷克首個記者會　談C朗、卡域克、球隊之不足與未來

曼聯新任看守領隊蘭歷克今日出席首個記者會，大談球隊表現及目標。對於C朗能否適應他的逼搶風格，蘭歷克表示足球理念一定要建基於現有球員，而且不是單從個人考慮，而是從整個團隊出發，加上他對C朗昨晚的表現大加讚賞，表示從未見過有36歲球員像C朗般體能好。蘭歷克認為曼聯欠缺平衡，儘管上場以3：2反勝阿仙奴，但他批評球隊後防場均失兩球。



講C朗

蘭歷克主張前場逼搶的風格，但曼聯主將C朗的逼搶能力備受質疑。被問到C朗能否適應到他的戰術時，蘭歷克說：「你的風格及足球理念一定要適應現有的球員，而不是掉轉。你有沒有見到C朗昨晚下半場的表現？36歲，令人吃驚，頂級的專業，我未見過一個像他年齡的球員可以有那麼好的狀態及體能。他是一個很輕易就能夠改變球賽的球員。」

曼聯眾將對阿仙奴評分 C朗與葡萄牙師弟膺全場最佳

《曼徹斯特晚報》曼聯眾將對阿仙奴評分：

+ 7

他續說：「重點是如何建立整支球隊，而不是一個C朗。我們身在競爭最激烈的聯賽，需要每一個球員。我昨日見到的C朗，他十分願意去為團隊付出，其他隊員亦一樣。」

C朗梅開二度創生涯里程碑 累積入球破800大關

C朗梅開二度，幫曼聯擊敗阿仙奴。（Getty Images）

講夏蘭特

有傳媒披露，如果蘭歷克可以靠人脈幫曼聯簽到艾寧夏蘭特的話，會獲得獎金。回應此事時，他假裝翻閱筆記，笑着說：「夏蘭特有1000萬鎊、麥巴比有1000萬鎊，利雲度夫斯基1000萬鎊，甘美治1000萬鎊！」

蘭歷克續說：「這是胡說八道！我的合約入面根本沒有這項條款。炒作增兵傳聞沒有什麼意義。我很清楚他（夏蘭特）是個什麼球員，但同時全世界都知道他有多麼強。我們在進攻上都有很多頂級球員，不需要再談論其他人。」

講增兵

蘭歷克上任前，英媒已經為曼聯列出一系列收購名單，但蘭歷克表示未有增兵計劃，他說：「現時是好好了解現有球員的時候，而且我們的陣容也不小，完全夠人用。或者在聖誕之後，會是考慮冬季轉會窗增兵的時候。不過，據我的經驗，冬季轉會窗很難做了長遠有用的轉會。」

卡域克任務完成 領軍報捷後離開曼聯 蘭歷克終獲批工作證

卡域克以一場勝仗，結束短短3場的曼聯暫代主帥生涯，將球隊交給蘭歷克。（Getty Images）

講卡域克

蘇斯克查被炒後，助教卡域克頂上為暫代主帥，執教3場比賽得2勝1和，他在上場反勝阿仙奴3：2後請辭。蘭歷克表示有挽留過卡域克，他說：「卡域克，我在兩日前知道他會離開。我跟卡域克及麥堅拿見過面，跟他私人詳談了超過一小時。我嘗試說服他留下來，但最後我都要接受結果。我很高興與現有的教練團隊合作，我需要他們的經驗。在接下來幾星期，我會嘗試邀請兩三個人加入，但因為英國脫歐了，不容易找的。」

曼聯對阿仙奴的聯賽上，終獲工作證的蘭歷克也是座上客之一。（Getty Images）

講上場

曼聯上場贏了阿仙奴，全取3分，蘭歷克在看台上觀賽，他明言不滿球隊的防守，他說：「我的主要目標，要為球隊帶來平衡。我們昨晚失兩球，如果你看看我們失球的總數，平均一場失兩球。實在太多了！你不想每場都是這樣的比賽。對於我來說，足球要盡量減少意外的情況發生。」

講未來

蘭歷克與曼聯簽約半年，之後會轉為顧問兩年。被問到今季後有沒有意續任領隊，他不排除任何可能，他說：「我們從未提過明年夏天的情況。如果他們向我提及的話，我們會再考慮，但如果他們問我的意向，我會給予在RB萊比錫時都做過兩次的建議，或者讓我執教一年會更好。」

談到目標，蘭歷克表示會按部就班，讓球員了解及跟從他的想法，並強調訓練是十分重要。他說：「在過去10年，現代足球變得更加體力化，更講求運動能力。為了發展一支球隊，你需要訓練好身體及腦袋。」

英超第15輪直播賽程：

+ 3

C朗生涯總入球分布：

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