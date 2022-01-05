曼聯費格遜密會卡域克深淡兩小時　疑任說客力邀回巢穩定軍心

英超曼聯又輸一場，球隊內部問題再度爆發，英國媒體拍到費格遜日前跟已離隊的教練卡域克會面，令人推測他是否邀請對方回巢幫手。
曼聯日前不敵狼隊，士氣低落，有英國傳媒指紅魔球員分黨結派，有一半人希望離隊。
英國《太陽報》報道，曼聯傳奇領隊費格遜於比賽後翌日，跟已離隊的卡域克於柴郡一所意大利餐廳共進早餐。報道稱，兩人一同於早上10時抵達，沒有跟第三者會面，一直深談至下午12時15分才離開，道別前更曾握手。
現年40歲的卡域克2006年被費格遜從熱刺帶到奧脫福，兩人一直合作至費格遜退休，而卡域克也繼續效力紅魔至2018年。他退役後轉型教練，曾出任蘇斯克查副手；在蘇帥被辭退後一度成為暫代領隊，帶領曼聯出戰3場賽事，取得兩勝1和。
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然而卡域克在蘭歷克上任後便宣布離隊，他當時覺得這是離開的合適時機，也是為新帥與球會做的「好事」，讓自己有更多陪伴家人的時間。
可是蘭歷克早前亦透露，自己一直希望卡域克留隊，雖然未知這次兩人「密會」內容，但難免令外界推測，費格遜是擔任「說客」，力邀對方回巢幫忙，穩定軍心。
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