C朗IG發文送別卡域克兼迎新帥　出PO時間撞正蘭歷克記者會｜英超

正當曼聯新任看守領隊蘭歷克召開首個記者會期間，曼聯球星C朗拿度在Instagram發文，告別離開的暫代主帥卡域克，並歡迎蘭歷克來投。
36歲的C朗寫：「卡域克是一位大師級的球員，而且能夠成為一位偉大的教練。對他來說，沒有什麼是不可能的。個人而言，很自豪曾經與他在球場上並肩作戰，再被他這樣的領隊執教。不過，現在是時候歡迎蘭歷克……我們開始吧！」
C朗還分享了一張出戰歐聯的照片，他跟身穿西裝的卡域克握手，相信是卡域克首場接掌曼聯對維拉利爾時，他在完場前將入球的C朗換走，兩人在場邊握手。卡域克之前是蘇斯克查的助教，到蘇帥被炒後，他頂上擔任臨時主帥，帶過3場比賽，取得2勝1和，先作客贏維拉利爾2：0，跟住作客賽和車路士1：1，到這場主場贏阿仙奴3：2。到蘭歷克申請到工作證後，他在對阿仙奴後離隊，不留任做助教。
曼聯的新任看守領隊蘭歷克在當地時間今日中午召開加盟後首個記者會，當中都有提及C朗，大讚從未見過有36歲的球員可以像C朗般體能好。巧合地，C朗這個歡迎蘭歷克的帖文，正正在蘭歷克的記者會期間發出。
《曼徹斯特晚報》曼聯眾將對阿仙奴評分：
+7
英超第15輪直播賽程：
+3
C朗生涯總入球分布：
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