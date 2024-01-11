英聯賽盃｜半力利物浦苦戰反勝富咸　唯獨阿諾特是不可取替

失去半隊主力的利物浦，在英格蘭聯賽盃4強首回合主場迎擊富咸陷入苦戰，落後了大半場下，盡出四大前鋒收復失地，終以2：1反敗為勝。

這一仗反映出，失去沙拿，利物浦雖缺少了手刃對手的尖刀，但畢竟球隊還有其他前鋒可用；但失去創造力強的阿歷山大阿諾特，影響更巨大。



因為國際賽及傷員問題，利物浦只能半力出戰，主帥高普甚為頭痕。（路透社）

賽前利物浦公布了阿諾特在對阿仙奴的足總盃第3圈賽事觸傷膝部，需要養傷數星期，堪稱噩耗，畢竟球隊本身已有蘇保斯拉爾、安德魯羅拔臣、祖爾麥迪比等常規主力受傷，加上沙拿與遠藤航又分別征戰非洲國家盃及亞洲盃，意味紅軍失去了半隊主力。

紅軍主帥高普今仗收起了達雲紐尼斯與加普，前線以迪亞高祖達掛帥，兩翼配以路易斯迪亞斯及哈維艾利洛，又起用了20歲的干拿巴特利（Conor Bradley）代替阿諾特出任右閘。戰術上，高普也有些調整，例如艾利洛並不像沙拿般站在右翼位，反而經常墮後策動攻勢，右路側由巴特利上前助攻，另外迪亞斯走位也十分靈活，不只在左路活動，有時會在中路與祖達配合。

不過，面對富咸很有紀律的防守，利物浦縱然控球較多，但傳送路線以橫向居多，缺乏縱向可以打入對方危險地帶的妙傳，這也反映了欠缺了傳球準繩、視野廣闊的阿諾特，紅軍的攻勢顯得不夠直接和銳利。

英格蘭聯賽盃｜利物浦缺陣名單達10人 阿諾特膝部受傷需休戰數周

路爾斯迪亞斯今仗前線十分活躍。（Getty Images）

更甚的是，利物浦隊長華基爾雲迪積克於19分鐘打「高章波」犯錯，誤將頂給對手安達斯彭利拿，後者傳中予韋利安近射得手，也令富咸意外領先。欠缺了阿諾特，除了「生波」滲透力不足外，連死球的威脅也大減，今場代替阿諾特開罰球及角球的阿歷斯麥亞里士打，死球處理乏善足陳，例如36分鐘在禁區頂的罰球竟直射中人牆，其他角球也未能開到危險地帶，難怪下半場一次禁區邊右路的射門，改由紐尼斯操刀，但他的射門也是一飛高出。

雲迪積克在後場打「高章波」付出代價。（路透社）

不過，利物浦勝在鋒線人才濟濟，高普在56分鐘果斷「撳掣」，以紐尼斯及加普入替艾利洛與賴恩格雲貝治。前線多了步大力雄的紐尼斯衝鋒陷陣，祖達可以墮後一點串連攻勢；果然到了68分鐘便有效果，祖達在前線壓逼下搶得控球權並傳與紐尼斯，後者第一時間橫傳給居迪斯鍾斯（Curtis Jones），鍾斯禁區外施射，皮球「省」中艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）笠入；3分鐘後，祖達傳予左路突入的紐尼斯，後者底線傳中，加普趕及一蹴而就，帶領紅軍閃電反先2：1。

加普建功，利物浦下半場3分鐘連下兩城反超前。（路透社）

紐尼斯的把握力一直為人詬病，但他在其他方面的貢獻備受低估，以今場為例，不止取得兩次助攻，在逼搶、停球、二傳、突破、牽制，都給予了富咸防線極大壓力，要不是客軍門將賓特尼奴（Bernd Leno）有神勇演出，先後救出了紐尼斯的勁頂與近射，該烏拉圭前鋒今仗已有斬獲。

沙拿缺陣，高普在前線尚有四大前鋒彌補攻力，但欠缺阿諾特，影響卻嚴重得多，雖然新秀巴特利表現不俗，今仗更錄得6次成功攔截，然而他在進攻上跟阿諾特有太大差距，紅軍在組織攻勢上，失去阿諾特，也等同失去了撕破鐵桶陣的縱向妙傳與罰球，高普只能期望，一眾傷員部分能趕及1月24日的次回合賽事復出，盡量減少阿諾特倦勤的影響。