亞洲盃｜港足被博彩公司列為最大冷門　冠軍賠率比印度印尼冷得多

亞洲盃決賽周即將在1月12日展開,香港足球代表隊的首場分組賽會在香港時間1月14日晚上10時半舉行,面對西亞球隊阿聯酋。由於涉及港隊比賽,足智彩按規例暫時沒有開設亞洲盃冠軍的投注項目,而亞洲盃小組首名的投注項目亦沒有港隊所在的C組。



翻查外國博彩公司的賠率,港隊是外界眼中亞洲盃最弱的球隊,冠軍賠率及打入決賽賠率均為最冷門,分別為501倍及151倍,至於港隊成為C組首名賠率為67倍。

在今屆亞洲盃,每組頭兩名肯定出線,而在6支小組第3名當中,成績最好的4支亦能入16強,港隊晉級淘汰賽的賠率則有6倍。港隊前鋒安永佳贏得亞洲盃神射手的賠率為251倍。

儘管實力明顯有差距,被外界看淡,但「波係圓嘅」,過去足球大賽不乏冷門創佳績的驚喜,丹麥及希臘曾於歐國盃封王,摩洛哥在上屆世界盃得到殿軍。誰說夢想是不可能!一起支持港隊全力以赴,只要肯努力,上下一心,說不定會有奇蹟。

港隊已經出發往西亞,準備亞洲盃。(葉詩敏攝)

【港隊頭兩分組賽主客和賠率,賠率來源:skybet】

首場分組賽:阿聯酋 Vs 香港

阿聯酋勝:1.2倍;和局:5.5倍;香港勝:12倍

第二場分組賽:香港 Vs 伊朗

伊朗勝:1.05倍;和局:9.5倍;香港勝:34倍

伊朗是同組實力最強的球隊。(Getty Images)

【C組球隊晉級賠率,賠率來源:威廉希爾】

伊朗:1.02倍

阿聯酋:1.0625倍

巴勒斯坦:1.44倍

香港:6倍

阿聯酋是西亞強隊,實力也在港隊之上。(Getty Images)

【C組球隊分組賽出局賠率,賠率來源:Spreadex】

香港:1.22倍

巴勒斯坦:2.2倍

阿聯酋:12倍

伊朗:41倍

巴勒斯坦是另一支與港隊同組的球隊。(Getty Images)

【C組球隊首名晉級賠率,賠率來源:威廉希爾】

伊朗:1.44倍

阿聯酋:3倍

巴勒斯坦:12倍

香港:67倍

日本被視為今屆亞洲盃的頂頭大熱。(Getty Images)

【打入決賽賠率(只列最熱及最冷各3隊),賠率來源:bet365】

日本:2.1倍

韓國:3倍

澳洲:4.2倍

印度:81倍

印尼:101倍

香港:151倍

【冠軍賠率(只列最熱及最冷各3隊),賠率來源:bet365】

日本:3倍

韓國:5.5倍

澳洲:7.5倍

印度/吉爾吉斯:251倍

印尼:401倍

香港:501倍

外國博彩公司的賠率顯示,港隊的安永佳神射手賠率有251倍。(資料圖片/袁志浩攝)

【神射手賠率(只列最熱3名及香港球員),賠率來源:bet365】

孫興慜(韓國):3.75倍

上田綺世(日本)6倍

淺野拓磨(日本)/ 黃喜燦(韓國)/ 達利美(伊朗):11倍

安永佳(香港):251倍

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)