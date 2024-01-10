亞洲盃｜港足被博彩公司列為最大冷門　冠軍賠率比印度印尼冷得多

亞洲盃決賽周即將在1月12日展開，香港足球代表隊的首場分組賽會在香港時間1月14日晚上10時半舉行，面對西亞球隊阿聯酋。由於涉及港隊比賽，足智彩按規例暫時沒有開設亞洲盃冠軍的投注項目，而亞洲盃小組首名的投注項目亦沒有港隊所在的C組。



翻查外國博彩公司的賠率，港隊是外界眼中亞洲盃最弱的球隊，冠軍賠率及打入決賽賠率均為最冷門，分別為501倍及151倍，至於港隊成為C組首名賠率為67倍。

在今屆亞洲盃，每組頭兩名肯定出線，而在6支小組第3名當中，成績最好的4支亦能入16強，港隊晉級淘汰賽的賠率則有6倍。港隊前鋒安永佳贏得亞洲盃神射手的賠率為251倍。

儘管實力明顯有差距，被外界看淡，但「波係圓嘅」，過去足球大賽不乏冷門創佳績的驚喜，丹麥及希臘曾於歐國盃封王，摩洛哥在上屆世界盃得到殿軍。誰說夢想是不可能！一起支持港隊全力以赴，只要肯努力，上下一心，說不定會有奇蹟。

港隊已經出發往西亞，準備亞洲盃。（葉詩敏攝）

【港隊頭兩分組賽主客和賠率，賠率來源：skybet】

首場分組賽：阿聯酋 Vs 香港

阿聯酋勝：1.2倍；和局：5.5倍；香港勝：12倍

第二場分組賽：香港 Vs 伊朗

伊朗勝：1.05倍；和局：9.5倍；香港勝：34倍

伊朗是同組實力最強的球隊。（Getty Images）

【C組球隊晉級賠率，賠率來源：威廉希爾】

伊朗：1.02倍

阿聯酋：1.0625倍

巴勒斯坦：1.44倍

香港：6倍

阿聯酋是西亞強隊，實力也在港隊之上。（Getty Images）

【C組球隊分組賽出局賠率，賠率來源：Spreadex】

香港：1.22倍

巴勒斯坦：2.2倍

阿聯酋：12倍

伊朗：41倍

巴勒斯坦是另一支與港隊同組的球隊。（Getty Images）

【C組球隊首名晉級賠率，賠率來源：威廉希爾】

伊朗：1.44倍

阿聯酋：3倍

巴勒斯坦：12倍

香港：67倍

日本被視為今屆亞洲盃的頂頭大熱。（Getty Images）

【打入決賽賠率（只列最熱及最冷各3隊），賠率來源：bet365】

日本：2.1倍

韓國：3倍

澳洲：4.2倍

印度：81倍

印尼：101倍

香港：151倍

【冠軍賠率（只列最熱及最冷各3隊），賠率來源：bet365】

日本：3倍

韓國：5.5倍

澳洲：7.5倍

印度/吉爾吉斯：251倍

印尼：401倍

香港：501倍

外國博彩公司的賠率顯示，港隊的安永佳神射手賠率有251倍。（資料圖片／袁志浩攝）

【神射手賠率（只列最熱3名及香港球員），賠率來源：bet365】

孫興慜（韓國）：3.75倍

上田綺世（日本）6倍

淺野拓磨（日本）/ 黃喜燦（韓國）/ 達利美（伊朗）：11倍

安永佳（香港）：251倍

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月19日（香港1月20日）

香港 Vs 伊朗

當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）

地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）

