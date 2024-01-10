李鐵案｜有球員「收600萬全私吞不作為」成熱話　記者一句神反轉

央視反腐紀錄片《持續發力縱深推進》在1月9日晚上播出第四集《一體推進「三不腐」》，備受關注的足壇貪腐案正是這一集。內媒報道指前國足主帥李鐵及前足協主席陳戌源出場時，其收視率更超越大熱劇集《繁花》大結局，更在微博佔據數個熱門位置。

不過除主角李鐵及陳戌源、杜兆才這些中國足壇大人物以外，還有一個名字備受熱議。



《持續發力縱深推進》共有四集，足壇貪腐案被壓軸放在最後一集，也確實帶來極高收視及關注度。紀錄片以李鐵為中心，講述他一連串以賄賂、假波等方式來謀取私利。包括以300萬（人民幣，下同）購買國家隊主教練位置，以及收取另一筆6000萬款項後，爭議性地將武漢卓爾4名實力不足的球員送入國家隊等。

這集紀錄片在內地引起熱議，李鐵還表示球員時期「最憎恨就是踢假球的人」。（微博影片截圖）

2015年上任河北華夏幸福主帥一位後，李鐵帶領球隊在聯賽只剩下9輪情況下踢出8連勝，奇蹟地在煞科戰「衝超」成功，這名曾效力過愛華頓的國足名宿，當時在鏡頭前豪言：「沒有一個對手能從我們身上輕易拿分。」

紀錄片中提到，他剛上任後，球會便明言希望他能動用人脈收買對手。河北華夏幸福前董事長孟驚表示，為此他們花費大約1400萬元，也就是說這8連勝的背後，其實全都是金錢作祟。

李鐵剛上任河北隊教練，球會便明言希望他動人人脈收買對手。（微博影片截圖）

當時河北隊在最後一輪遇上深圳隊，由於助教鄭斌與深圳隊隊長黎斐是同鄉又是舊隊友，所以李鐵便讓他去與對方溝通。黎斐開價600萬以「打點」關鍵球員，河北隊也一口答應。

然而最黑色幽默的地方，便是黎斐其實將這筆錢獨吞了，而且要不是今次李鐵案造成轟動，這事情到現在還沒有人知道。黎斐說他認為當時河北「天時地利人和都佔優」，因為深圳隊該場比賽作客，而且剛護完級，「心已經散了，就想着最後一場，大家都不受傷踢完，我們都放假了。」

黎斐是紀錄片中唯一一名涉事球員，他第一句說話便是「其實我也沒找人」。（微博影片截圖）

黎斐認定即使不「打點」其他球員，河北隊也能順利獲勝，該場比賽最後深圳果然以0：2敗陣，「央視新聞」在微博以影片出帖時，所用的「hashtag」還是「#球員收600萬輸球結果是憑實力輸的#」及「#能贏也要花1400萬買通對方踢假球#」。

相關影片（微博）

在李鐵及其他高層一連串令內地球迷匪夷所思及氣憤的行為中，黎斐這件事無疑是最讓人哭笑不得的，網民笑稱他當年的隊友肯定是很氣憤，然後又慶幸他獨吞掉，「一個人默默扛下所有」，「隊友現在得感激他」、「黑吃黑啊」。

「央視新聞」也抵死地形容黎斐「收600萬結果是憑實力輸波」。（微博截圖）

有內地媒體為此還諮詢律師，得到的回答是只要有球員收錢，不論多少均觸犯法律；同時亦漸漸有陰謀論指出：說不定黎斐是一個人把所有責任全攬上身？對此黎斐在深圳隊的前隊友徐亮表示認同，他認為黎斐是中場球員，這種事情一般都是收買後衛或門將。

不過在微博上擁有500多萬粉絲的資深體育記者趙震表示，當年這場比賽他就在現場，「當時感覺比賽很激烈，深圳隊球員很拼，那場球華夏贏得並不輕鬆。我昨天還特意問了幾個當時也在現場的同行，他們也是這個印象。」

他稱看完紀錄片後便感覺破案了，「大概率是深圳其他上場球員知道了黎斐把錢獨吞了，心里（裏）氣不過，在場上故意踢的很拼。」有網民再提到會不會是黎斐拿了大份然後一個人扛了，對此趙震回應：「你黑幫電影看多了。」

內地資深體育記者趙震表示，當年這場關鍵之戰他在現場，認為深圳隊球員踢得很拼命。（微博截圖）

有體育評論員找到該場比賽的片段，當時比賽踢到第43分鐘，雙方比數仍為0：0，河北隊在禁區內射門射中深圳隊後衛的手臂，從而獲判12碼。

被射中手臂的是一名韓國外援金泳厚，從影片中見到他先是頂走對方傳中，然後再衝上去倒地飛鏟，才被對手射中手部。這到底是拼搏還是意外，抑或是其實後衛真的在踢假波呢？仍是一個疑問。

微博上有人貼出當年這場比賽的片段。（微博影片截圖）

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