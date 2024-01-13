亞洲盃直擊︱你看不到的揭幕戰　8萬球迷卻欠氣氛　玩人浪也失敗

2023亞洲盃決賽周終於開幕，揭幕戰由東道主卡塔爾對黎巴嫩，雖然主隊大勝而回，但場內氣氛卻比想像中遜色。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



筆者昨日採訪香港足球代表隊操練後，預留了兩小時前往揭幕戰舉辦地點路薩爾球場（Lusail Stadium）。雖然地圖顯示只需約10分鐘車程，但未到球場便先獲得大賽「體驗」——封路，加上當地警察指示混亂得連電召車司機也投訴，最終在比賽前約半小時方抵達。

踏入球場的一刻。（袁志浩攝）

踏入球場的一刻，感覺是震撼的。這個可容納最多88,966名觀眾的場館，是球王美斯於2022年世界盃決賽高舉獎盃的神聖舞台，眼見在場更有人穿起阿根廷波衫。因開幕禮早已舉行，場內早塞滿了傳媒跟球迷，部份觀眾更走到看台前方，希望吸引記者眼球，甚至要求幫忙拍照。

記者在白繩內尋找最佳拍攝位置。（袁志浩攝）

+ 6

雙方列隊進場之前，場館內播放了數分鐘的「心跳聲」營造緊張感，但由於時間太長，引起部份球迷報以噓聲。然而身旁的攝影記者即使被粗繩圍住，依然默默地在爭取最佳拍攝位置。

今場比賽港足主教練安達臣都是座上客，多得他遠距離拍下我在場邊的模樣，才讓我能從云云人海中找到他。

港足主教練安達臣與教練團都有入場。（袁志浩攝）

縱使卡塔爾大勝3：0，但戰情沉悶，而官方公布有82490名球迷入場，氣氛卻比預期中遜色。

主隊打氣組織嘗試用鼓及掌聲、以節拍帶動球迷，但往往無法持續，場內更別說傳來任何打氣歌曲。即使他們數次發起人浪，「浪潮」都未能成功繞場一周；就連卡塔爾球員被調離場，都只換來凋零的掌聲。只有卡塔爾入波，全場才會起哄慶祝。

比賽踢到下半場中段，球場內出席大量空位。（袁志浩攝）

+ 3

更遺憾的是，部份身穿中東服飾的球迷在中場休息時離場，令場內出現大量空位，情況在75分鐘後更明顯。記者亦發現有觀眾比賽中途只顧玩電話或聊天，球迷們最熱情一刻，也許已要數到賽後向球員索取球衣及簽名。

不少球迷都沒有專心睇波。（袁志浩攝）

無可否認，卡塔爾擁有豐富的資源，硬件上比不少國家及地區優勝，如場內各處設置的LED螢幕、能配合燈光及音樂為球迷帶來官感刺激。

然而當地打氣文化始終有限，筆者感受到的只是純粹「人多」，但現場「睇波」往往並不是只「睇波」，最重要的「氣氛」是要靠球迷間聲嘶力竭、投入為球隊加油而來，這並非單憑金錢就能在短時間內堆砌而成，相信仍有一段路要走。