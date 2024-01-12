亞洲盃｜超級電腦分析每隊出線奪冠機會　港隊0.2%封王國足有2.1%

亞洲盃即將展開，體育數據網站Opta以超級電腦分析，估算亞洲盃每支球隊出線和奪冠的機率，以及首輪分組賽的賽果可能性。Opta估算港隊有38%機會打入16強，而奪冠機會則是0.2%。至於港隊首場分組賽對阿聯酋，超級電腦估算勝率為19.7%，而阿聯酋的贏波機會就高達60%。



亞洲盃24隊小組排名、出線到每一階段以至奪冠的機會率。（Opta網站截圖）

港隊在亞洲盃C組，同組對手有伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦。體育數據網站Opta利用超級電腦分析，港隊有5.8%首名出線，小組次名機率有14.6%，小組第3名的機率為28.9%，而小組包尾的機率則是50.6%。在參賽的24支球隊中，港隊是包尾機會最大的一隊。

港足被列入亞洲盃C組。（HKFA）

今屆亞洲盃決賽周24隊參賽，分為6組，每組頭兩名肯定晉級淘汰賽，其中4支成績最好的小組第3名亦能躋身16強。據Opta的超級電腦估算，港隊入到16強的機率為38%，也是參賽球隊中最低的，第二低的是38.4%的印尼。

超級電腦估算，港隊入16強的機率為38%。（Opta網站截圖）

港隊及印尼是最被看淡的兩支球隊，港隊入8強、4強、決賽及贏冠軍的機率分別是11.9%、3.1%、0.9%及0.2%，而印尼入8強、4強、決賽及贏冠軍的機率分別是11.3%、3.1%、0.7%、0.2%。

Opta亦估算了部分分組賽首輪比賽的賽果，當中港隊對阿聯酋一戰，港隊贏波的機率為19.7%，和波為20.2%，而阿聯酋贏波則是60%。

超級電腦估算，港隊首戰贏波的機率不足兩成。（Opta網站截圖）

在冠軍熱門方面，Opta看好日本封王，奪冠機率有25.3%，跟住依次序是14.4%的韓國、11%的伊朗、10.6%的澳洲、10.3%的沙特阿拉伯、9.8%的卡塔爾。至於中國隊的奪冠機率有2.1%，排名第10。

國足身在A組，同組有東道主卡塔爾、塔吉克及黎巴嫩。國足取得A組首名、次名、第3名、包尾的機率分別為25%、31.6%、25%及18.4%。國足晉級16強的機率為75.1%，入8強的則有37.3%。國足入4強、決賽及奪冠的機率分別為15.4%、6.1%及2.1%。