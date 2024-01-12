亞洲盃直擊︱國足記招被問反腐片　塔吉克：友賽香港因與中國相似

亞洲盃決賽周在卡塔爾時間今（12日）晚揭幕，中國足球隊在分組賽首戰將於明（13日）鬥塔吉克，國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）與守門員顏駿凌出席賽前記者會，獲廿多位內地傳媒、5間香港媒體及通訊社等各地記者採訪，房間內接近滿座。

傳媒首條問題即談及「反腐紀錄片」；國內媒體問及戰術等問題，都被恩高域拒絕作答。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



位於多哈市中心媒體中心內的記者室坐滿記者，採訪國足賽前記招。（袁志浩攝）

傳媒首問題即提反腐片 國足主帥拒回答

據《鳳凰網》、《足球報》等內媒報道，國足在備戰亞洲盃期間會集體觀看前主帥李鐵、前中國足協主席陳戊源等人有份受訪的「反腐紀錄片」。

台下發問環節，法新社記者即問恩高域，國足球員觀看該片，如何有助備戰？他最初回應：「只回答跟體育跟足球相關的問題。」

但他在追問下表示，每次大賽都總會有讓球員分心的事，但認為亞洲盃是球員夢寐以求的舞台，麾下都會專心準備比賽，「隊中有第一次參賽的年輕球員，對他們而言這是神奇的時刻，我們只能專注在比賽計劃，尊重隊友、對手及身上的球衣。」

國足主教練恩高域心情輕鬆。（袁志浩攝）

恩高域深明國內期望 「不會用球證作藉口」

國內媒體則主要問及與對手塔吉克、或球隊戰術的問題，如新華社指國足面對逼搶容易犯錯，球隊今場會如何應對。

恩高域輕鬆地開玩笑，稱在坦吉克記者前很難回答，建議記者在賽後跟自己討論。他強調自己明白國內期望，「沒有人想分組賽後就歸家，所有人都想贏第一場，但贏了不代表就出線，輸了也不代表被淘汰。我相信任何教練都會給這種沉悶的答案，就是先踢好眼前的比賽。」

已第三度征戰亞洲盃決賽周的顏駿凌指，球隊準備好迎接比賽，希望明天取得「開門紅」。（袁志浩攝）

國足早前於阿布札比踢了兩場友賽，先以0：2不敵阿曼，對港足再輸1：2；相反對手塔吉克友賽贏港足2：1。

在對港足一役，國足有兩名球員跟一位助教被逐；有內媒問恩高域，西亞裁判似乎對國足並不「友好」，而國足今場對塔吉克將由沙特阿拉伯球證執法，球隊有什麼應對辦法？恩高域認為「球證」是球隊表現最容易的藉口，自己不會這樣做，「我們不會抱着所有人都跟我們對抗的心態去比賽，相信所有人都會做好自己的工作。」

塔吉克主教練沙格與在場記者逐一握手。（袁志浩攝）

另一邊廂，塔吉克主教練沙格（Petar Šegrt）性格相對風趣，他在記招前跟在場所有傳媒逐一握手。談及與港足的友賽，沙格稱是因為想跟與國足相似的球隊練習，「我很驚訝中國輸給香港隊，但我們明天會盡力而戰。」