亞洲盃直擊︱港足防線遇傷患潮　不排除再補選　周緣德驚喜上位

香港足球代表隊事隔56年再闖亞洲盃決賽周，距離首場分組賽尚餘兩天，球隊26人大軍名單中只得23名球員適合比賽，情況令人擔憂。而年輕中堅周緣德近來就成功把握機會「上位」，深得教練團信任。

01體育記者 袁志浩 卡塔爾直擊



港足在當地時間下午三時半在卡塔爾大學訓練場練習，場地與馬來西亞使用的球場相連，但對方今天操練時間跟港隊錯開。多哈天氣萬里無雲，但練習場附近空曠，微風讓26度的氣溫也不會太熱；然而在太陽開始下山後轉涼，在場傳媒也需添衣。

謝家強未在狀態。（袁志浩攝）

港足在阿聯酋及卡塔爾備戰期間，友賽中國贏2：1，兩場練習賽則先負塔吉克1：2，及以0：2不敵沙特阿拉伯，雖然部份比賽沒有對外公布換人細節，但可以肯定的是，陳俊樂、艾華頓、李毅凱及陳肇鈞在以上比賽都踢正選。

相反，獲補選成「第26人」的謝家強則未曾上陣，今日在大軍踢隊內賽期間，也僅單獨於場邊訓練，狀態成疑。而首場友賽傷出的艾里奧，與翼鋒祖連奴今日缺席操練，僅作恢復性治療；之前有傷的黃威則有落場參與。

安達臣表示仍有大軍仍有換人機會。（袁志浩攝）

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主教練安達臣解釋，港隊近數周經歷了高強度的練習跟比賽，現僅餘23名球員無傷在身，會每天視乎隊醫及物理治療師的報告，不排除在第一場比賽前6小時的限期前換人。

他表示，當初補選謝家強（Sean）是因為對方2022年在亞洲盃外圍賽表現出色，離港回英前也是香港最佳後衛之一，「我們沒有太多選擇，Jacky（梁諾恆）、羅素跟燁仔（馮慶燁）都有傷，但Sean帶着腳踝的傷來到，休息了幾天後大腿後肌又有問題。」

小將周緣德或可把握機會搶正選。（袁志浩攝）

雖然勞烈斯已經傷癒，但在艾里奧傷出下，25歲中堅周緣德成功「上位」，在首仗15分鐘入替後，餘下兩場友賽都有上陣。安達臣讚揚這位守將擁有各種條件及能力，「他進步了許多，身型、狀態很好，也有速度、力量跟活力。他把握了機會，這在足球世界是很重要的。」

周緣德則稱，自己獲初選時深明要爭一席位有難度，「我每天都盡力做到最好，有機會來到，我用能力證明教練的信任是值我的，他給我什麼角色我都會去做，希望可以為港隊出一分力，爭取成績。」