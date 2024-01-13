亞洲盃．球員艾里奧｜由巴西來港16年　代表香港是命運更是責任

撰文：高詩琦
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香港隊，是態度，也是責任。
即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位，只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章，每位成員都是平等而重要。
《01體育》在亞洲盃決賽周前，訪問了五位香港足球人物，五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空，但他們就像是五朵花瓣，拼湊出區旗上的洋紫荊，成就了我們眼前的香港隊。
攝影：葉詩敏

香港隊的構成除了土生土長的「本地球員」，還有大家俗稱的「入籍兵」——他們在港滿7年符合條件領取特區護照，成為法律上、足總和國際足協定義下的香港永久居民、香港球員。有人堅拒接受他們是「香港球員」，也有人認為7年入籍期漫長，他們在香港建立生活、按法規取得身份，就是「香港人」……無人能否認的是，入籍兵是港隊重要一部份。

艾里奧正是其中一位，這位37歲港隊後衛早於2007年底由巴西來港，在香港度過了差不多一半人生，他已成為港隊其中一位最老資歷、也是少數現役之中踢過舊旺角場的球員。16年來，他從一個「外來人」慢慢轉化成香港足球重要一部份，足夠承受隊長臂章的重量。

一連五篇亞洲盃人物故事，我們訪問過土生土長的茹子楠、也有以「外來人」身份執教的主帥安達臣，最後一章，我們從艾里奧身上窺看一個由「外來人」轉化為香港代表的心路。

認識艾里奧很多年，但也僅限於「認識」，對話次數不多，印象中他沉穩內斂，今次到訪他家，太太Tayana、大女兒Sarah、二女Beatriz和小兒子Aron都在，聊開了，才發現他只是有點慢熱，特別說起自己在香港隊那些「不甚有趣」的經歷時，繪形繪聲。

可愛的艾里奧一家。（葉詩敏攝）

他提到2018年在亞洲盃外圍賽作客朝鮮受傷的經歷，由10分鐘受傷離場、上了「救護車」去醫院……「然後去到一個很暗的地方，他們叫我下車，我就下車。」他本以為醫院沒有運作，「我一進去，他們就嗖嗖嗖地開燈，然後三個醫生突然不知道由哪裏出現，醫院的人帶了陪伴我的港隊職員去一間房，我獨個留下，很害怕也很痛。」

「然後他們叫我上樓照X光，我是膝頭受傷啊，X光一定照不出什麼來的呀！然後燈突然又熄了，Boom！一切又變黑了！然後我（雙手掩面）Oh my god，什麼都看不見了。然後燈突然又開了，我就去照X光，他們又叫我下樓等，我很痛，就這樣（作狀一拐一拐）落樓梯，然後他們又叫我做超聲波，就做了，我又心想Oh my god，然後醫生說，你還好呀，兩三個星期就能復出，我就說OK，然後就回球場了。」

「過了兩天回到香港去見容（樹恆）醫生，他挪動一下我的膝頭、按了幾下，就說，嗯，應該是十字韌帶（受傷）。照完磁力共振，我休息了8個月呢。」他就這樣一口氣說了五分鐘，「不容易啊，是我生涯最艱難的日子，但，壞事就是會發生嘛！已經過去了！」

「It's Okay！」

「It's okay，已經過去了！」是他說起任何不如意的總結，包括他的母會山度士成立111年以來首次由巴甲降班，朋友、隊友都傳短訊取笑他，他生氣傷心得關掉電話，「我真的很喜歡山度士，但連太太都取笑我，我真的很生氣！……It's okay，已經過去了！山度士也需要重新出發，這是比利和尼馬的球會，不會一直沉淪的。」

艾里奧曾在社交媒體分享踢山度士的舊照：

「It's okay」，2007年時僅得21歲的他，也是抱着這樣的心情來港——2007年12月，年輕的艾里奧剛與太太Tayana成婚，還在度蜜月的時候媽媽傳來訊息，說有香港球會想邀請他去踢波，正是他的第一間香港球會公民，「有位經紀人看了我比賽片段的DVD，然後將影片傳給公民⋯⋯是啊！當年還是用DVD。」他忍俊不禁，「我度完蜜月、回老家過完聖誕，就上機去香港了，我記得抵港時是12月31日，新一年、新地方。」

他坦言當年對香港所知不多，只上網稍微看過資料，也不諳英語，「當年還很有冒險精神，覺得是個好機會，畢竟我13歲就為了足球獨個搬到山度士住了，家人都知道總會有這一天」。

艾里奧抵港、入境，會合迎接他的貝可泓，登上開往銅鑼灣的車，車窗外呼嘯而過的高樓大廈映進巴西小子雙眸，他當時只想努力完成5個月合約；哪料時間一樣呼嘯而過，一留就是16年。

「It's okay！」每說一件不如意事，艾里奧都樂觀地結尾。（葉詩敏攝）

從舊旺角場「雙料娛樂」到創造亞冠歷史

16年來，艾里奧只踢過兩間球會：公民和傑志。在公民的7年，他仍記憶猶新：「一開始我以為跑馬地（遊樂場）是屬於公民的，過了好一段時間才發現是租用的……」他也是現時港隊、甚至是港超聯中，少數曾在重建前的旺角場比賽的球員，「當年旺角場還有一日雙賽，這一點跟現在很不一樣！熱完身，就要坐在場邊睇一場波，然後就換我們落場了……現在有時也會跟隊友開玩笑，說踢過舊旺角場的就舉手吧！」

他也難忘由加盟第一天開始，公民的職球員都熱心幫他適應香港生活，「球會幫我找到球靴、巴西隊友帶我去買巴西食物……雖然都是瑣碎事，但就是這些小事令我很快適應、覺得這地方是歡迎我的。」

他回憶當年球會主席貝鈞奇常常強調勝負其次，「最重要是像個大家庭」，但艾里奧加盟後便贏得了足總盃，此後也獲得高級組銀牌冠軍，說起那場銀牌決賽，他眉飛色舞：「啊⋯⋯最精彩那一場是對南華的！我們先落後3球，是3球。」法圖斯追回一球、保連奴紅牌、謝德謙接實陳肇麒的十二碼、追成3：3進入加時、最終互射十二碼贏了……他鉅細無遺：「我們是一間小球會卻擊敗了大球會，大家都很開心，還一起去了台灣！」

「公民給了我很多第一次，作為第一間球會，公民真的很好。」他笑着，卻突然像想起什麼，壓低了聲線，道：「啊⋯⋯當時（聯賽）的球隊全都很強，我記得當年有很多很強的本地球員，每場比賽都很難踢，哎⋯⋯不過情況一直在改變，希望之後情況會好轉吧。我剛來到的時候，聯賽前列和下游的球隊實力相差不遠，現在有能力爭標的就只得4隊了。」

香港甲組聯賽在2014年正式轉制成香港超級聯賽，球會要取得超聯牌照才能參賽，要滿足的要求不少，公民決定不參加，自降次級聯賽；在公民已踢過150場比賽的艾里奧一下子迷失，「當時我有跟朱志光聯絡，他說他很欣賞我，但我覺得傑志是大球會呀，應該不會想簽我吧⋯⋯」

當時（聯賽）的球隊全都很強，我記得當年有很多很強的本地球員，每場比賽都很難踢，哎⋯⋯不過情況一直在改變，希望之後情況會好轉吧。
艾里奧
艾里奧之後加盟傑志，成為生涯一大轉捩點。（資料圖片／曾柏熊攝）

最後傑志簽下艾里奧，他在這本地班霸一踢就是9年，戴起了隊長臂章，也贏過無數冠軍；他在「藍鳥」留下了他列為生涯三大回憶的時刻——2016/17球季對東方的港超煞科戰、2018年在亞冠盃分組賽擊敗柏雷素爾、2022年在亞冠盃出線到16強，香港球會兩次在亞冠盃創歷史，他都有份參與。

「那天即使辛祖射失了十二碼，我們仍然覺得會贏，最後贏了冠軍，然後球迷衝破圍欄進來球場了，很有趣！」；

「沒人相信一支香港球隊能擊敗日本的球隊，但那一刻，我們改變了一些事」；

「出線那場又是對日本球隊（神戶勝利船），我們本來落後1：2，要和波才能出線，最後一分鐘的最後一秒，竟然入球了，大家都瘋了！」

2018年亞冠盃分組賽，鄭展龍對柏雷素爾入球，為傑志拿下亞冠盃分組賽首場勝仗。（資料圖片）

是「港腳」也是「港爸」

艾里奧加盟傑志後的最大轉變，是他在2015年港足一片「熱潮」之下，住滿7年領得特區護照；但他在香港安定下來的想法，早在2011年已出現，當年大女Sarah出生，「那時就覺得香港真的是家了吧。有了第一個孩子，我們就決定要在這定居了，作為父母，要讓她有一個好的成長環境。家人一定是最重要的，有了孩子，就開始考慮未來什麼才是對她最好的，這也影響到我在足球方面的決定。」

艾里奧來港後在銅鑼灣住了7年，曾搬到紅磡，市區的四通八達與現時在康城幽靜的環境截然不同，「Tayana懷上了Aron後，我們就覺得真的不行了，要找一個租金相約、但更大的地方。我們考慮過東涌，最後搬來（康城）了，距離球會是有點遠，但香港隊訓練就很方便呢，哈哈！當時有點怕搬，但見到這裏的會所、泳池、健身室⋯⋯啊，我們做了個好決定呢。」他現在的家很寬倘，足夠兩個女兒在客廳表演側手翻，原來兩人都有學體操。

艾里奧與太太Tayana育有兩女一子。（葉詩敏攝）

「你讀書的時候壓力也很大嗎？」艾里奧問記者，他說在香港讀書不容易，「孩子們要學最少一門運動和樂器」，他之前替女兒找學校也難關重重，參加了很多面試才成功。他的三個子女都在香港出生成長、在本地學校讀書，大女Sarah已經升中學，聽得懂廣東話，「識聽唔識講？」記者問她，她害羞地點了點頭。去年3月艾里奧把袋子和護照遺漏在的士，Sarah也曾嘗試跟的士司機交涉，「他說要去別的地方接第二個客人，回不來。」她憶述。

港足︱傑志守將艾里奧坐Uber遺失護照　友賽馬來西亞未能成行

兩夫婦說，Sarah讀小學時，做父母最苦惱是沒法教她中文，「不懂的時候，只能拿着功課回傑志中心求救」，但現在Sarah長大了，弟妹的中文功課她都能幫忙。對艾里奧來說，比較吃力的是Sarah升中後，三個孩子都在不同學校上學，「為了跟他們多些相處時間，在香港的時間都會盡量送他們上學，我每天要6點半起床，送他們去九龍塘、土瓜環，最後才去練波，幸好他們會自己搭校車放學。」幸好孩子都很乖巧，「It's okay，就是要多跟他們相處呀」。

小兒子Aron跟爸爸一樣熱愛足球。（葉詩敏攝）

16年的香港生活　16年份量的責任感

日常的艾里奧就是一位「港爸」，接送孩子上學、再自己上班，而這種他花了近半人生建立的日常，全是在香港16年所得，而香港足球的變遷和高低，他一直見證、參與；他來自巴西的事實不會改變，他對在家鄉親人的惦念、對母會山度士的感情、因宗教對聖誕的重視，都顯示他的人生是由巴西的文化和香港的生活建構，缺一不可。

對他來說，代表香港，也是這16年份量的責任。「當年申領特區護照是很自然不過的事，踢了這麼長時間，香港對我來說己是家了；而且每個球員都希望踢代表隊，我就把握了這機會。」

在2015年拿到護照後，艾里奧一直受傷，兩次入選香港隊的世界盃外圍賽大軍都退隊收場。他第一次披起港隊戰衣已是2016年在緬甸舉行的AYA銀行盃，雖是友誼賽性質、也不在香港舉行，但艾里奧說當時緊張得要命，「當時我一直在想，自己要代表香港了，是很大的榮譽呀，但責任也很大，真的給了自己很大壓力，結果上半場就抽筋。」

2016年，艾里奧在緬甸第一次穿起港隊球衣作賽，緊張得要命。（HKFA）

當時艾里奧來港已8年多，經驗老到，竟然還會如此緊張？「是呀，早幾個月我跟隊友聊天，也說起代表香港，真的跟踢球會很不一樣。」他頓了一頓，續道，「當然為傑志踢亞冠也跟踢聯賽不同，但踢香港隊，由出場、列隊、看到區旗、看到球迷……You know？It’s amazing you know？」

「每次踢香港隊，列隊時我都會望向區旗，想起這個地方給我的一切，總是歡迎我、我的子女都在這出生，而且我一結婚就來這裏了，我的婚姻生活也是在這裏展開的。」

艾里奧今天已是港隊的老大哥、也是領袖之一，近期常戴起隊長臂章。（葉詩敏攝）
踢香港隊，由出場、列隊、看到區旗、看到球迷……You know？It’s amazing you know？
艾里奧

「很多時這樣說大家都不相信，但我真的很享受身在香港隊呀，我真的覺得榮譽感很大，就算我已經老了，我知道網上有些人在網上說，他老了，為何還選他？但我可以告訴這些人，我一定會盡自己全力，因為我真的很享受代表香港，我以穿起這件球衣為榮。」

回想當初為了一份五個月的合約便來港，未料一次又一次續約，到現在已代表香港近8年、踢過35場國際賽，近期也戴起隊長臂章，無論在球會或港隊都是領袖角色，「人生真的完全不知會發生什麼事，這些年來，大概留在香港就是我的命運吧，謝謝神讓我留下來，我現在很開心。」他微笑道。

「我真的很享受代表香港，我以穿起這件球衣為榮。」艾里奧說。（資料圖片／林靄怡攝）

亞洲盃開賽在即，月底就滿38歲的艾里奧不僅是港隊陣中年紀最大的一位，環顧整項賽事，他的高齡也排在第4，為了亞洲盃，他的決心很大：「現在港隊有很多好後衛，我很尊重他們每一個，但我也想要佔一席位，這是很好的機會呀，而且肯定很難才能再有，所以我由季初已決心一定要去。」有趣的是，艾里奧去年3月因為遺失護照去不成馬來西亞友賽，今次港隊跟艾里奧一樣有決心，早早將他的護照「扣押」。

去年夏天開始，艾里奧邀來巴西的物理治療師朋友為自己制定計劃，並與傑志和港隊的體能教練協調，「你可以問問其他傑志球員，訓練前一小時我已在做自己的訓練計劃、練完波我也留下來繼續做自己的訓練，因為我一定要比年輕的球員們做更多；回家後有時間就做一些恢復，同時也要陪家人，這不容易呢。」

亞洲盃官方海報，孫興慜一如所料是「C位」，艾里奧也在中間顯眼位置——他參賽的願望成真了：

今季他將家庭以外的全副心思放到亞洲盃上，盡力避免傷患、保持狀態，終於如願隨隊去到卡塔爾。那麼，亞洲盃之後呢？

「如果香港隊還需要我，我會候命，直到退役為止，我知道有更好更年輕的後衛不斷出現，總之我會在這裏，港隊需要我，我就會去，若不需要了，那也沒問題。」他想了想，「我也希望未來能在香港隊能有告別賽呢……但這也是以後的事啦。這一刻，我的身體給我的訊號是正面的。」

未來的事一如艾里奧的人生，他自己也無法預測，這一刻的他只專注在亞洲盃，不僅要參加，還想為香港足球創造更多歷史，「若我們能拿到分，也會是歷史性的，因為跟五十多年前相比，現在足球的世界已不一樣了，我們有機會的！」

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2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：

1月14日
阿聯酋 Vs 香港
當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）
地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）

1月19日（香港1月20日）
香港 Vs 伊朗
當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）
地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）

1月23日
香港 Vs 巴勒斯坦
當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）
地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）

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