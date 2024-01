亞洲盃．球員艾里奧｜由巴西來港16年　代表香港是命運更是責任

香港隊,是態度,也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位,只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章,每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前,訪問了五位香港足球人物,五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空,但他們就像是五朵花瓣,拼湊出區旗上的洋紫荊,成就了我們眼前的香港隊。

攝影:葉詩敏



香港隊的構成除了土生土長的「本地球員」,還有大家俗稱的「入籍兵」——他們在港滿7年符合條件領取特區護照,成為法律上、足總和國際足協定義下的香港永久居民、香港球員。有人堅拒接受他們是「香港球員」,也有人認為7年入籍期漫長,他們在香港建立生活、按法規取得身份,就是「香港人」……無人能否認的是,入籍兵是港隊重要一部份。



艾里奧正是其中一位,這位37歲港隊後衛早於2007年底由巴西來港,在香港度過了差不多一半人生,他已成為港隊其中一位最老資歷、也是少數現役之中踢過舊旺角場的球員。16年來,他從一個「外來人」慢慢轉化成香港足球重要一部份,足夠承受隊長臂章的重量。



一連五篇亞洲盃人物故事,我們訪問過土生土長的茹子楠、也有以「外來人」身份執教的主帥安達臣,最後一章,我們從艾里奧身上窺看一個由「外來人」轉化為香港代表的心路。



認識艾里奧很多年,但也僅限於「認識」,對話次數不多,印象中他沉穩內斂,今次到訪他家,太太Tayana、大女兒Sarah、二女Beatriz和小兒子Aron都在,聊開了,才發現他只是有點慢熱,特別說起自己在香港隊那些「不甚有趣」的經歷時,繪形繪聲。

可愛的艾里奧一家。(葉詩敏攝)

他提到2018年在亞洲盃外圍賽作客朝鮮受傷的經歷,由10分鐘受傷離場、上了「救護車」去醫院……「然後去到一個很暗的地方,他們叫我下車,我就下車。」他本以為醫院沒有運作,「我一進去,他們就嗖嗖嗖地開燈,然後三個醫生突然不知道由哪裏出現,醫院的人帶了陪伴我的港隊職員去一間房,我獨個留下,很害怕也很痛。」

「然後他們叫我上樓照X光,我是膝頭受傷啊,X光一定照不出什麼來的呀!然後燈突然又熄了,Boom!一切又變黑了!然後我(雙手掩面)Oh my god,什麼都看不見了。然後燈突然又開了,我就去照X光,他們又叫我下樓等,我很痛,就這樣(作狀一拐一拐)落樓梯,然後他們又叫我做超聲波,就做了,我又心想Oh my god,然後醫生說,你還好呀,兩三個星期就能復出,我就說OK,然後就回球場了。」

「過了兩天回到香港去見容(樹恆)醫生,他挪動一下我的膝頭、按了幾下,就說,嗯,應該是十字韌帶(受傷)。照完磁力共振,我休息了8個月呢。」他就這樣一口氣說了五分鐘,「不容易啊,是我生涯最艱難的日子,但,壞事就是會發生嘛!已經過去了!」

「It's Okay!」

「It's okay,已經過去了!」是他說起任何不如意的總結,包括他的母會山度士成立111年以來首次由巴甲降班,朋友、隊友都傳短訊取笑他,他生氣傷心得關掉電話,「我真的很喜歡山度士,但連太太都取笑我,我真的很生氣!……It's okay,已經過去了!山度士也需要重新出發,這是比利和尼馬的球會,不會一直沉淪的。」

艾里奧曾在社交媒體分享踢山度士的舊照:

「It's okay」,2007年時僅得21歲的他,也是抱着這樣的心情來港——2007年12月,年輕的艾里奧剛與太太Tayana成婚,還在度蜜月的時候媽媽傳來訊息,說有香港球會想邀請他去踢波,正是他的第一間香港球會公民,「有位經紀人看了我比賽片段的DVD,然後將影片傳給公民⋯⋯是啊!當年還是用DVD。」他忍俊不禁,「我度完蜜月、回老家過完聖誕,就上機去香港了,我記得抵港時是12月31日,新一年、新地方。」

他坦言當年對香港所知不多,只上網稍微看過資料,也不諳英語,「當年還很有冒險精神,覺得是個好機會,畢竟我13歲就為了足球獨個搬到山度士住了,家人都知道總會有這一天」。

艾里奧抵港、入境,會合迎接他的貝可泓,登上開往銅鑼灣的車,車窗外呼嘯而過的高樓大廈映進巴西小子雙眸,他當時只想努力完成5個月合約;哪料時間一樣呼嘯而過,一留就是16年。

「It's okay!」每說一件不如意事,艾里奧都樂觀地結尾。(葉詩敏攝)

從舊旺角場「雙料娛樂」到創造亞冠歷史

16年來,艾里奧只踢過兩間球會:公民和傑志。在公民的7年,他仍記憶猶新:「一開始我以為跑馬地(遊樂場)是屬於公民的,過了好一段時間才發現是租用的……」他也是現時港隊、甚至是港超聯中,少數曾在重建前的旺角場比賽的球員,「當年旺角場還有一日雙賽,這一點跟現在很不一樣!熱完身,就要坐在場邊睇一場波,然後就換我們落場了……現在有時也會跟隊友開玩笑,說踢過舊旺角場的就舉手吧!」

他也難忘由加盟第一天開始,公民的職球員都熱心幫他適應香港生活,「球會幫我找到球靴、巴西隊友帶我去買巴西食物……雖然都是瑣碎事,但就是這些小事令我很快適應、覺得這地方是歡迎我的。」

他回憶當年球會主席貝鈞奇常常強調勝負其次,「最重要是像個大家庭」,但艾里奧加盟後便贏得了足總盃,此後也獲得高級組銀牌冠軍,說起那場銀牌決賽,他眉飛色舞:「啊⋯⋯最精彩那一場是對南華的!我們先落後3球,是3球。」法圖斯追回一球、保連奴紅牌、謝德謙接實陳肇麒的十二碼、追成3:3進入加時、最終互射十二碼贏了……他鉅細無遺:「我們是一間小球會卻擊敗了大球會,大家都很開心,還一起去了台灣!」

「公民給了我很多第一次,作為第一間球會,公民真的很好。」他笑着,卻突然像想起什麼,壓低了聲線,道:「啊⋯⋯當時(聯賽)的球隊全都很強,我記得當年有很多很強的本地球員,每場比賽都很難踢,哎⋯⋯不過情況一直在改變,希望之後情況會好轉吧。我剛來到的時候,聯賽前列和下游的球隊實力相差不遠,現在有能力爭標的就只得4隊了。」

香港甲組聯賽在2014年正式轉制成香港超級聯賽,球會要取得超聯牌照才能參賽,要滿足的要求不少,公民決定不參加,自降次級聯賽;在公民已踢過150場比賽的艾里奧一下子迷失,「當時我有跟朱志光聯絡,他說他很欣賞我,但我覺得傑志是大球會呀,應該不會想簽我吧⋯⋯」

當時(聯賽)的球隊全都很強,我記得當年有很多很強的本地球員,每場比賽都很難踢,哎⋯⋯不過情況一直在改變,希望之後情況會好轉吧。 艾里奧

艾里奧之後加盟傑志,成為生涯一大轉捩點。(資料圖片/曾柏熊攝)

最後傑志簽下艾里奧,他在這本地班霸一踢就是9年,戴起了隊長臂章,也贏過無數冠軍;他在「藍鳥」留下了他列為生涯三大回憶的時刻——2016/17球季對東方的港超煞科戰、2018年在亞冠盃分組賽擊敗柏雷素爾、2022年在亞冠盃出線到16強,香港球會兩次在亞冠盃創歷史,他都有份參與。

「那天即使辛祖射失了十二碼,我們仍然覺得會贏,最後贏了冠軍,然後球迷衝破圍欄進來球場了,很有趣!」;

「沒人相信一支香港球隊能擊敗日本的球隊,但那一刻,我們改變了一些事」;

「出線那場又是對日本球隊(神戶勝利船),我們本來落後1:2,要和波才能出線,最後一分鐘的最後一秒,竟然入球了,大家都瘋了!」

2018年亞冠盃分組賽,鄭展龍對柏雷素爾入球,為傑志拿下亞冠盃分組賽首場勝仗。(資料圖片)

是「港腳」也是「港爸」

艾里奧加盟傑志後的最大轉變,是他在2015年港足一片「熱潮」之下,住滿7年領得特區護照;但他在香港安定下來的想法,早在2011年已出現,當年大女Sarah出生,「那時就覺得香港真的是家了吧。有了第一個孩子,我們就決定要在這定居了,作為父母,要讓她有一個好的成長環境。家人一定是最重要的,有了孩子,就開始考慮未來什麼才是對她最好的,這也影響到我在足球方面的決定。」

艾里奧來港後在銅鑼灣住了7年,曾搬到紅磡,市區的四通八達與現時在康城幽靜的環境截然不同,「Tayana懷上了Aron後,我們就覺得真的不行了,要找一個租金相約、但更大的地方。我們考慮過東涌,最後搬來(康城)了,距離球會是有點遠,但香港隊訓練就很方便呢,哈哈!當時有點怕搬,但見到這裏的會所、泳池、健身室⋯⋯啊,我們做了個好決定呢。」他現在的家很寬倘,足夠兩個女兒在客廳表演側手翻,原來兩人都有學體操。

艾里奧與太太Tayana育有兩女一子。(葉詩敏攝)

「你讀書的時候壓力也很大嗎?」艾里奧問記者,他說在香港讀書不容易,「孩子們要學最少一門運動和樂器」,他之前替女兒找學校也難關重重,參加了很多面試才成功。他的三個子女都在香港出生成長、在本地學校讀書,大女Sarah已經升中學,聽得懂廣東話,「識聽唔識講?」記者問她,她害羞地點了點頭。去年3月艾里奧把袋子和護照遺漏在的士,Sarah也曾嘗試跟的士司機交涉,「他說要去別的地方接第二個客人,回不來。」她憶述。

兩夫婦說,Sarah讀小學時,做父母最苦惱是沒法教她中文,「不懂的時候,只能拿着功課回傑志中心求救」,但現在Sarah長大了,弟妹的中文功課她都能幫忙。對艾里奧來說,比較吃力的是Sarah升中後,三個孩子都在不同學校上學,「為了跟他們多些相處時間,在香港的時間都會盡量送他們上學,我每天要6點半起床,送他們去九龍塘、土瓜環,最後才去練波,幸好他們會自己搭校車放學。」幸好孩子都很乖巧,「It's okay,就是要多跟他們相處呀」。

小兒子Aron跟爸爸一樣熱愛足球。(葉詩敏攝)

16年的香港生活 16年份量的責任感

日常的艾里奧就是一位「港爸」,接送孩子上學、再自己上班,而這種他花了近半人生建立的日常,全是在香港16年所得,而香港足球的變遷和高低,他一直見證、參與;他來自巴西的事實不會改變,他對在家鄉親人的惦念、對母會山度士的感情、因宗教對聖誕的重視,都顯示他的人生是由巴西的文化和香港的生活建構,缺一不可。

對他來說,代表香港,也是這16年份量的責任。「當年申領特區護照是很自然不過的事,踢了這麼長時間,香港對我來說己是家了;而且每個球員都希望踢代表隊,我就把握了這機會。」

在2015年拿到護照後,艾里奧一直受傷,兩次入選香港隊的世界盃外圍賽大軍都退隊收場。他第一次披起港隊戰衣已是2016年在緬甸舉行的AYA銀行盃,雖是友誼賽性質、也不在香港舉行,但艾里奧說當時緊張得要命,「當時我一直在想,自己要代表香港了,是很大的榮譽呀,但責任也很大,真的給了自己很大壓力,結果上半場就抽筋。」

2016年,艾里奧在緬甸第一次穿起港隊球衣作賽,緊張得要命。(HKFA)

當時艾里奧來港已8年多,經驗老到,竟然還會如此緊張?「是呀,早幾個月我跟隊友聊天,也說起代表香港,真的跟踢球會很不一樣。」他頓了一頓,續道,「當然為傑志踢亞冠也跟踢聯賽不同,但踢香港隊,由出場、列隊、看到區旗、看到球迷……You know?It’s amazing you know?」

「每次踢香港隊,列隊時我都會望向區旗,想起這個地方給我的一切,總是歡迎我、我的子女都在這出生,而且我一結婚就來這裏了,我的婚姻生活也是在這裏展開的。」

艾里奧今天已是港隊的老大哥、也是領袖之一,近期常戴起隊長臂章。(葉詩敏攝)

踢香港隊,由出場、列隊、看到區旗、看到球迷……You know?It’s amazing you know? 艾里奧

「很多時這樣說大家都不相信,但我真的很享受身在香港隊呀,我真的覺得榮譽感很大,就算我已經老了,我知道網上有些人在網上說,他老了,為何還選他?但我可以告訴這些人,我一定會盡自己全力,因為我真的很享受代表香港,我以穿起這件球衣為榮。」

回想當初為了一份五個月的合約便來港,未料一次又一次續約,到現在已代表香港近8年、踢過35場國際賽,近期也戴起隊長臂章,無論在球會或港隊都是領袖角色,「人生真的完全不知會發生什麼事,這些年來,大概留在香港就是我的命運吧,謝謝神讓我留下來,我現在很開心。」他微笑道。

「我真的很享受代表香港,我以穿起這件球衣為榮。」艾里奧說。(資料圖片/林靄怡攝)

亞洲盃開賽在即,月底就滿38歲的艾里奧不僅是港隊陣中年紀最大的一位,環顧整項賽事,他的高齡也排在第4,為了亞洲盃,他的決心很大:「現在港隊有很多好後衛,我很尊重他們每一個,但我也想要佔一席位,這是很好的機會呀,而且肯定很難才能再有,所以我由季初已決心一定要去。」有趣的是,艾里奧去年3月因為遺失護照去不成馬來西亞友賽,今次港隊跟艾里奧一樣有決心,早早將他的護照「扣押」。

去年夏天開始,艾里奧邀來巴西的物理治療師朋友為自己制定計劃,並與傑志和港隊的體能教練協調,「你可以問問其他傑志球員,訓練前一小時我已在做自己的訓練計劃、練完波我也留下來繼續做自己的訓練,因為我一定要比年輕的球員們做更多;回家後有時間就做一些恢復,同時也要陪家人,這不容易呢。」

亞洲盃官方海報,孫興慜一如所料是「C位」,艾里奧也在中間顯眼位置——他參賽的願望成真了:

今季他將家庭以外的全副心思放到亞洲盃上,盡力避免傷患、保持狀態,終於如願隨隊去到卡塔爾。那麼,亞洲盃之後呢?

「如果香港隊還需要我,我會候命,直到退役為止,我知道有更好更年輕的後衛不斷出現,總之我會在這裏,港隊需要我,我就會去,若不需要了,那也沒問題。」他想了想,「我也希望未來能在香港隊能有告別賽呢……但這也是以後的事啦。這一刻,我的身體給我的訊號是正面的。」

未來的事一如艾里奧的人生,他自己也無法預測,這一刻的他只專注在亞洲盃,不僅要參加,還想為香港足球創造更多歷史,「若我們能拿到分,也會是歷史性的,因為跟五十多年前相比,現在足球的世界已不一樣了,我們有機會的!」

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)