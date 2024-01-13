亞洲盃直擊｜卡塔爾揭幕戰大破黎巴嫩　內媒：不再是國足同級對手

阿菲夫（Akram Hassan Afif）梅開二度，加上阿摩斯阿里（Almoez Ali）頭槌建功，東道主卡塔爾在亞洲盃揭幕戰以3：0大勝黎巴嫩，或許因為戰況一面倒，即使現場有逾8萬名球迷入場，但氣氛仍不熾熱，戰至75分鐘，甚至不少球迷離場。

卡塔爾清風送爽，同組的國足更加不被內地媒體看好，今晚香港時間10時30分對塔吉克之前，慘被大潑冷水。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



卡塔爾在揭幕戰掌控局面，阿菲夫（Akram Hassan Afif）於45分鐘先開紀錄，前鋒阿摩斯阿里（Almoez Ali）於55分鐘頂成2：0。補時階段，阿菲夫加速推過對方中堅，殺入小禁區前以左腳輕鬆射入，助卡塔爾以3：0取得揭幕戰勝利。

阿菲夫被內地網民稱為「亞洲盃沙拿」，今仗他表現搶眼。（袁志浩攝）

阿菲夫憑速度和突破能力被內地網民稱為「亞洲盃沙拿」，評分網站Sofascore賽後給予他9.7分。值得一提的是，上月上任的卡塔爾新帥馬昆斯盧比斯（Tintín Márquez），曾執教過愛斯賓奴，雖然此戰能看到卡塔爾偏好以高空攻勢打開製造威脅，但他們的控球及組織能力十分出色，以第二個入球為例，卡塔爾將皮球傳至中場，左中路已迅速形成三角形，阿菲夫現位一刻，穆罕默德禾特立刻轉身在左路前插，前者亦馬上送出直線。這種配合看似簡單，但實行起來，必須默契及戰術意識。

卡塔爾攻入的第二球盡顯球隊默契及組織能力。（Youtube截圖）

強敵在前，內地媒體「直播吧」形容這支卡塔爾「已不再是國足同級別的對手」。去年的美洲金盃，卡塔爾在分組賽曾以1：0擊敗賽事冠軍墨西哥，整體實力不容輕視。

國足今屆亞洲盃與卡塔爾、塔吉克及黎巴嫩同列A組。「直播吧」更認為國足首戰對手塔吉克是黑馬，不少網民亦對國足出線感到悲觀：「揭幕戰、生死戰、火車站（普通話「戰」與「站」同音）」。

卡塔爾今仗展現強大實力，讓不少內地網民對出線感到悲觀。（袁志浩攝）

卡塔爾對黎巴嫩現場圖片：

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塔吉克近期戰績不俗，月初友誼賽以2：1小勝港隊，11月在世界盃外圍賽以6：1大勝巴基斯坦、更幾乎擊敗西亞傳統勁旅約旦。塔吉克強項是中前場的快速小組滲透，即使在對方禁區前亦能做出連續的一腳傳遞配合，其攻力不可小覷。正因如此，他們才能夠壓制約旦，該戰約旦僅在補時扳平，不過由於講求整體進攻，塔吉克的兩側防守容易出現漏洞，這是他們的弱點之一。

此外，塔吉克周四（12日）宣布中場核心Amirbek Juraboev因傷退出今屆亞洲盃，他的缺陣預計會令球隊防守能力大打折扣。

塔吉克中場核心缺陣，對國足來說無疑是好消息。（塔吉克國家隊Instagram）

黎巴嫩將是國足第二輪對手，今次面對卡塔爾他們其實表現不算太差，防守一向是其強項，上半場亦幾乎零封卡塔爾，第三球是中後場意外失誤，再加上阿菲夫的個人能力，並非球隊整體戰術安排問題。

雖然防守不俗，近期亦擊敗約旦，可黎巴嫩的攻擊力略為不足，近5場比賽只入3球，今仗5次攻門命中均未能破門，末段門前失機更是令人難以置信。

黎巴嫩（白衫）今仗雖以0：3落敗，但整體其實踢得不差。（袁志浩攝）

總括而言，國足由於第三輪才面對卡塔爾，因此第一輪若能從兩側找到塔吉克破綻取勝，面對黎巴嫩提防對手的防守反擊，在積分榜上獲得主動權後，便不需過於擔心與卡塔爾之間的實力差距，出線希望仍屬樂觀。

中國首戰對塔吉克將於周六（13日）晚上10時半開始。

國足首戰能否找到塔吉克破綻取勝，是今屆亞洲盃出線關鍵。（中國足球隊微博）

亞洲盃A組各球隊排名：

卡塔爾：世界排名58、亞洲第6

中國：世界排名79、亞洲第11

塔吉克：世界排名106、亞洲第19

黎巴嫩：世界排名107、亞洲第20

