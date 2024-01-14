亞洲盃｜日本對越南一度落後　南野拓實建兩功藍武士4：2先拔頭籌

撰文：高詩琦
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周日在港隊於亞洲盃登場前，先有奪冠大熱門、D組的日本對越南，單是上半場已出現5個入球之多。

今仗賽前，日本隊監督森保一已明言三笘薰暫時未能上陣，兩名英超兵，包括白禮頓中場三笘薰和阿仙奴後衛富安健洋都沒有進入名單，久保建英則先列後備，但南野拓實、遠藤航、板倉滉、伊東純也等歐流兵都正選。

日本隊對越南的正選陣容。（路透社）

開賽11分鐘，日本一次左路角球機會，越南球員檔出射門，卻變相助攻予南野拓實射入成1：0，但僅5分鐘後越南一次角球，阮庭北頭槌笠入遠柱追平1：1，32分鐘越南更反超前，又一次死球攻勢，裴黃越英接應頭槌頂向龍門，門將鈴木彩艷未能完全撲走皮球，遭范俊海尾柱頂入，越南領先2：1。

但越南的領先未能維持到完半場，45分鐘，日本一次攻勢成為兩位前任及現任利物浦球員的合作——由南野拓實在禁區內接應遠藤航傳送，射地波遠柱入網追和；補時階段，中村敬斗在禁區頂靠左扣大位再起腳，皮球直彎入尾柱，「藍武士」超前3：2。

換邊後日本隊控制大局，最「似樣」的射門來自69分鐘左腳遠射，但被越南門將接實。日本在85分鐘由後備入替的上田綺世再建一功，鎖定4：2勝局，在首戰全取3分。

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