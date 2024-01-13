亞洲盃直擊︱港足隊長葉鴻輝初體驗　「原來踢波可以有這種待遇」

經歷過2009年東亞運金牌跟2015年「港中大戰」熱潮，葉鴻輝是少數街知巷聞的現役香港足球代表隊球員。

但即使是他，也是首度踏上亞洲盃決賽周舞台，第一次體驗到國際性大賽專業、嚴謹的待遇。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



經歷過2009年東亞運金牌跟2015年「港中大戰」熱潮，葉鴻輝是少數街知巷聞的現役港足球員。

葉鴻輝是現役球員中為港隊上陣次數最多（88次），自2010年東亞足球錦標賽決賽周首度為大港腳披甲，14年間隨球隊踢過大大小小的賽事，卻跟所有隊友一樣，第一次來到亞洲盃決賽周的舞台。

港隊職球員在傳媒中心一角等待進入記招會場，獲警察隨身保護。（袁志浩攝）

也許是葉鴻輝在港隊地位舉足輕重，主教練安達臣挑選了這位隊長出席球隊首個賽前記招。他倆抵達傳媒中心後獲警察隨身保護，坐在梳化上談天、輕鬆地等待進入會場，記者欲走上前閒聊數句都被阻止；事後筆者在訪問期間亦遭催促，因保安團隊要護送港隊職球員離開。

「同以往很不同，過去多在球場某個房間做（記招）；今次真係大賽（規格），由入來的通道、走進會場都是第一次，很專業、隆重，一個記招也不簡單。」

記招小插曲，葉鴻輝輝面前的座枱咪高峰失靈。（袁志浩攝）

記招期間發生小插曲，就是阿輝面前的座枱咪高峰失靈，他初時用眼神向安達臣「求救」，後來很快便得到在場職員協助。而相信香港球迷較少看見的畫面，就是阿輝用英語回答所有提問，包括來自法新社的提問。「來到國際性賽事不止比賽要準備好，每次記招或訪問我都會有預備，因為不能答錯。」

葉鴻輝應傳媒要求拿着手機自拍錄影。（袁志浩攝）

從其他港隊成員的社交網絡所見，港隊今次在亞洲盃的待遇遠超出記招所見，例如由寫上「Hong Kong」的旅遊巴接載、抵埗時於下榻酒店在播放《黃金入球》下獲列隊歡迎、球隊會議室牆身印有球員「大頭」海報，訓練設施亦是專屬且頂級。

香港足球代表隊隊長葉鴻輝。（袁志浩攝）

「之前參加過最大型的，是東亞盃（東亞足球錦標賽）決賽周及亞運，規格及招待也沒有這樣嚴謹。當然很開心，亞洲盃等同歐洲國家盃，自己能在生涯後段參與其中，最重要是感受當中的一切。」

「原來踢波都可以有這麼多人關注，受到這種待遇，這是我來到後最大的感受。」

「希望有更多下一次，即使不是每屆參與，10屆中也能參與5至6屆吧，形成一種慣性，讓年輕的香港球員可以多點感受，更容易（有動力）去進步。」