美斯又訪中國｜阿根廷國家隊3月訪華　將參加兩場比賽

阿根廷足總宣布，阿根廷國家隊將於今年3月訪問中國，參加兩場比賽，暫未公布對手及比賽城市。這會是阿根廷國家隊連續兩年訪華，他們在去年6月到訪北京，友賽澳洲。



阿根廷足總與中國公司會面。（微博）

阿根廷足總透過官網宣布訪華的消息，他們表示跟一間中國公司達成協議，會在2024年3月到中國踢兩場比賽。繼去年6月到北京及雅加達踢巡迴賽後，阿根廷國家隊又來到亞洲。那間中國公司的行政總裁到阿根廷參觀了美斯的莊園，並與阿根廷足總主席會面，協調訪華的細節。阿根廷足總表示，在未來幾星期將公布訪華的對手。

內地傳媒引述阿根廷的報道稱，這兩場比賽分別會在北京及杭州舉行，對手有可能包括中國隊，但中國在3月的國際賽期需要踢兩場世界盃外圍賽，先在3月21日作客新加坡，之後到3月26日主場對新加坡。報道稱，阿根廷教練史卡朗尼要求阿根廷足總找到國際A級賽的對手。

美斯隨阿根廷國家隊去年6月訪問北京，有球迷衝落球場。（Getty Images）

阿根廷在2022年12月贏得世界盃後，在去年6月訪問北京，與澳洲踢友賽，球王美斯在北京大受歡迎，群情洶湧。美斯將會在2月隨球會國際邁亞密訪問香港，在大球場友賽香港隊。換言之，美斯將會連續兩個月到中國城市，也是他近兩年的第3次。