FIFA頒獎禮｜美斯險勝夏蘭特膺男子最佳　港隊葉鴻輝鍾愛迪布尼

國際足協（FIFA）周一（15日）舉行年度頒獎禮，公布最佳男﹑女子足球員﹑最佳領隊等多個獎項。

FIFA最佳男子足球員殊榮是美斯（Lionel Messi，又譯梅西）與艾寧夏蘭特（Erling Haaland）之爭，兩人鬥得難分難解，更加出現同分，結果美斯最終「贏個馬鼻」。



美斯連續兩年贏得FIFA男子最佳球員的殊榮。（資料圖片／Getty Images）

美斯榮膺FIFA年度最佳男子足球員，連同改名前的FIFA金球獎及世界足球先生，這名阿根廷球王第8次獲得這殊榮，但今次卻贏得最驚險。美斯與夏蘭特叮噹碼頭，美斯在隊長及球迷分佔先；夏蘭特則在教練及媒體分勝出，兩人總分同得48分。根據規則，一旦出現同分情況，就以隊長的投票分高下，結果美斯是107個隊長的首選，夏蘭特只得64個，最終由36歲的美斯「贏個馬鼻」。法國隊長基利安麥巴比獲得35分，取得第3位。

FIFA年度男子最佳足球員：



第一位：美斯 48分

第二位：艾寧夏蘭特 48分

第三位：基利安麥巴比 35分

第四位：奇雲迪布尼 32分

第五位：域陀奧森漢 24分

第六位：洛迪卡斯簡迪 24分

第七位：祖利安艾華利斯 21分

第八位：貝拿度施華 18分

第九位：根度簡 13分

第十位：基華拉斯基利亞 7分

第十一位：波索域 7分

第十二位：迪格蘭賴斯 1分



美斯第8度贏得FIFA男子最佳球員，但他未有到場領獎。（Getty Images）

FIFA年度最佳獎項由代表隊領隊﹑隊長﹑傳媒及球迷投票而成，各佔25%，而國際足協亦公開了各個代表的選擇。

美斯獲得107個代表隊隊長揀選為首選，當中包括麥巴比﹑沙拿﹑哈利卡尼﹑孫興慜﹑雲迪積克等球星的神聖一票。至於夏蘭特，64票中，除了有自己友﹑挪威隊長奧迪加特的一票，美斯都同樣票投他。

港隊隊長葉鴻輝當然有投票權，但夏蘭特與美斯只是他的第二及第三選擇，他的首選是曼城中場迪布尼。至於港足主帥安達臣，當然是支持自己人，連續兩年首選是挪威同鄉夏蘭特，根度簡及麥巴比則列第二及第三，卻沒有投票給美斯。香港傳媒代表郭灝然，分別選美斯﹑夏蘭特，第三選擇竟然是拿玻里「字母哥」基華拉斯基利亞。

港足主帥安達臣連續兩年支持同鄉夏蘭特。（袁志浩攝）

迪布尼與夏蘭特分別是港隊隊長葉鴻輝及主帥安達臣的心水。（資料圖片／Getty Images）

國際足協最佳11人：



門將：高圖爾斯

後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑魯賓迪亞斯

中場：貝拿度施華﹑奇雲迪布尼﹑祖迪比寧咸

前鋒：美斯﹑艾寧夏蘭特﹑麥巴比﹑雲尼斯奧斯

