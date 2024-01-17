非洲國家盃有球員叫AK47？該毛里塔尼亞前鋒上陣28分鐘因傷離場

在非洲國家盃，有位球員叫「AK47」？

非國盃D組分組賽，毛里塔尼亞對布基納法索，在一張網上流傳的出場名單中，毛里塔尼亞27號前鋒球員的名字竟然叫AK47，與一款著名步槍型號撞名，引起網民熱議，並得多間英國傳媒轉載報道。



網上流傳毛里塔尼亞的出場名單，27號球員叫AK47。（X）

這位AK47的真名叫卡馬拉（Aboubakar Kamara），現年28歲，效力阿聯酋的艾查捷拉，他以前踢過摩納哥、富咸、奧林比亞高斯等歐洲球會，愛穿47號球衣，加上姓名開頭的兩個字母，就組合成花名AK47。

卡馬拉在2017至2021年效力富咸，愛穿47號球衣。非國盃每隊名單只限27人，最大號碼是27號，所以卡馬拉在非國盃穿27號。（Getty Images）

卡馬拉在這場非國盃踢了28分鐘就因傷被換走，看來這根AK47不是太耐用。最終，毛里塔尼亞以0：1不敵布基納法索。

卡馬拉去年為國家隊比賽也是穿27號。（Instagram）

這張有AK47的出場名單在網上廣傳，網民議論紛紛，並得到英國《每日郵報》、《每日星報》、《Talksport》等傳媒的報道。記者翻查網上資料及各報道，這份有AK47的出場名單來自一個名為「Africa Football News」的X（前稱Twitter）用戶，那是一個轉發非洲足球消息的新聞用戶，並非非洲足協或毛里塔尼亞足總官方。

在非洲足協的X、毛里塔尼亞足總的Instagram發布的出場名單中，並沒有顯示AK47的字眼，而是用上卡馬拉的全名。在非洲足協官網上的出場名單，也是顯示卡馬拉的全名。