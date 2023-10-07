英超｜傳奧拿拿放棄非洲國家盃專心曼聯賽事　望將功補過挽回聲譽

ESPN報道指，曼聯門將奧拿拿（André Onana）在經歷這個災難般的開季表現後，決定不參加非洲國家盃，希望能專心應付在曼聯的比賽。

紅魔鬼今季戰績不佳，各項賽事10戰錄4勝6負，但合計失了18球——今夏高調來投、且讓領隊坦赫格（Erik Ten Hag）放棄多年功臣迪基亞（David De Gea）的奧拿拿無疑為眾矢之的。



卡塔爾世界盃時，奧拿拿因踢法問題與喀麥隆主帥尼高拔桑治（Rigobert Song）意見有分歧，被足總以紀律處分形式暫時停賽後，他隨即宣布從國家隊退役。不過上月初奧拿拿在社交媒體宣布重返喀麥隆國家隊，有英媒預計若他參與明年1月至2月舉行的非國盃，可能缺陣最多7場曼聯的比賽，包括聯賽盃四強、歐聯十六強首回合以及聯賽面對熱刺等關鍵賽事。

奧拿拿面對加拉塔沙雷一役短傳失誤導致卡斯米路被逐，讓他近期遭受批評的聲音變得更大。（Getty images）

奧拿拿今季表現屢遭外界詬病，在面對加拉塔沙雷的歐聯分組賽中，他在後場短傳導致卡斯美斯要「補鑊」而兩黃一紅被逐，最後曼聯被對手以3：2反勝，目前歐聯兩戰全負，排在A組最後一名。

由於喀麥隆已晉身非洲國家盃決賽周，奧拿拿需要在1月13日開始參加國家隊比賽，不過ESPN指有與該球員關係密切的消息人士稱，他已決定不參加非洲國家盃，並將重心放在曼聯的比賽上。報道續指坦赫格已得悉相關消息，他理解這名門將，且不會干涉其決定。

曼聯今季在英超戰績並不理想，目前聯賽錄3勝4負排在英超第10，而且7場比賽失11球，各項賽事10場失18球，奧拿拿的把關表現自然受到質疑，不少球迷都開始懷念上季英超金手套得主迪基亞。除誇張的失球率外，奧拿拿本來引以為傲的腳下功夫也令人失望，據Sofascore資料，他今季在英超的長傳成功率僅得30%，在聯賽上過陣的23名門將中排名第21。

尷尬的是，奧拿拿今季在英超的長傳成功率僅得30%。（Getty Images）

雖然對加拉塔沙雷一戰成為「戰犯」後，領隊坦赫格仍力撐這名喀麥隆門將，不過奧拿拿今季表現已多次引來爭議，包括在撲救時多次犯下低級錯誤，如今連傳球這種本應是自己最擅長的事情亦出現失誤，相信他決定放棄非洲國家盃，是要證明實力之餘，也希望能將功補過，畢竟曼聯現在成績不濟，他也有一定責任。

前曼聯球星貝碧托夫（Dimitar Berbatov）日前接受Betfair訪問時，表示門將是一個很困難、奇怪的位置，「奧拿拿肯定會成為頂級門將，但他的自信卻導致犯錯。你可以從他面對加拉塔沙雷的肢體語言中看出來。其他球員將會研究奧拿拿的比賽方式，並誘使他傳出某些傳球。這正是那場比賽中發生的事情。」

貝碧托夫日前接受訪問時，談到了目前奧拿拿身處的困境。（Getty Images）

貝碧托夫續稱奧拿拿需要保持自信，但要稍微收歛一些，「更多地考慮你在和誰比賽以及他們是如何比賽的。在現今這個時代，你必須從後場發動進攻，所以有奧拿拿在陣中是好事，因為他腳下控球能力很好。話雖如此，我自己也踢過足球，自信有時會欺騙你並導致你犯錯。曼聯簽下奧拿拿是有原因的。他是一名出色的守門員，他將繼續以自己的方式踢球，因為坦赫格喜歡這種踢波方式。」