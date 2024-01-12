岡比亞出發非洲盃遇空中驚魂　起飛即折返　將帥讚機長機警救全隊

人們常說，坐飛機比起坐車安全。日前出發科特迪瓦出戰非洲國家盃的岡比亞，卻要多得機師的明智決定，否則有機會全隊人命喪空中。岡比亞領隊辛菲特（Tom Saintfiet）接受《BBC》訪問時，講述在飛機上的第一身經歷，直言：「我們願意在球場上為國家捐軀，而不是在飛機上。」



由科特迪瓦主辦的非洲國家盃揭幕在即，各路雄師紛紛出發。岡比亞足球隊在社交網站全程直擊，球隊在香港時間周三（10日）出發，乘搭科特迪瓦航空，一眾職球員穿上甚有民族色彩的制服，在飛機上「排排坐」。出乎意料地，他們翌日再上載飛機上的大合照，今次換上運動服，並再次寫上「我們上機了」。岡比亞連續上兩次機，到底發生了什麼事？

岡比亞國家隊由首都班竹（Banjul）出發，起飛不久後決定折返，科特迪瓦航空其後發聲明證實事件，表示機組人員發現機上有壓力問題。科特迪瓦航空表示，當他們折返後，隨即解決相關問題，但該班航班最終都取消。

岡比亞國家隊日前出發非洲盃遇阻滯。（X截圖）

「當我們起飛前，機組人員表示飛機的冷氣有問題，但沒有大影響。」岡比亞的比利時籍領隊辛菲特向《BBC》如此說道，「幾分鐘後，飛機上非常悶熱，我們開始昏昏欲睡，部分球員更無法醒過來，因為飛機上缺乏氧氣。」

這名比利時籍主帥指，飛機上的氧氣罩沒有跌下，若然飛機再飛30分鐘的話，全隊人都可能命喪空中，幸好機師提早發現問題，並決定折返才避免慘劇發生，事件後全隊依然猶有餘悸。辛菲特更認為，大部分球員面對一氧化碳中毒的可能，但岡比亞足總主席指這個說法沒有根據，指他在機上沒有看見有球員倒下。

岡比亞主帥辛菲特（前排右二）指飛機上缺氧，更有機會全隊命喪空中。（X截圖）

經歷空中驚魂後，岡比亞相隔一日再出發，辛菲特與隊長都不願坐上同一客機，直言：「我們願意在球場上為國家捐軀，而不是在飛機上。」

曼聯青訓產品﹑現時效力瑞士年青人的恩高（Saidy Janko）透過社交網站指，機上情況是不可接受。首先他們坐上一架較小的飛機，機上不流通的空氣令他們汗流浹背，機組人員表示在空中就會有冷氣。在缺氧的情況下，不少人開始頭痛及暈眩，部分人更在起飛後昏昏欲睡，他同時大讚機師折返的決定正確。恩高所形容的，與辛菲特所講的不謀而合。

曼聯青訓產哈恩高（左）指機上的情況是不可接受。（資料圖片／Getty Images）

可幸的是，岡比亞足球隊在社交網站報平安，順利抵達科特迪瓦。岡比亞與塞內加爾﹑喀麥隆及畿內亞同列C組，岡比亞首戰將在當地時間周一鬥塞內加爾。