英超︱一文睇清亞洲盃+非洲盃邊隊無邊個　多隊失主將有一隊最傷

英超一月「歇冬」期賽程較疏，然而遇上亞洲盃和非洲國家盃（非洲盃）同時夾擊，幾乎每隊均失去一些主力球員。利物浦失去沙拿、熱刺缺少孫興慜，狼隊亦有黃喜燦入選韓國亞洲盃大軍，痛失前線主將，攻力肯定受到影響，不過最慘的一定是諾定咸森林，他們將有6個中後場球員參與非洲盃。

到底哪一隊最傷，現階段實在難以作準，唯一肯定的是，完全不受影響的曼城、紐卡素在這段期間必定最著數。



熱刺、利物浦、狼隊哪一隊最傷？（Getty Images）

英超球隊在亞洲盃和非洲盃期間失去哪些球員？

1.利物浦（-2）：沙拿（埃及）、遠藤航（日本）

2.阿士東維拉（-1）：貝特蘭查奧爾（Bertrand Traoré／布基納法索）

3.曼城：（-0）

4.阿仙奴（-3）：富安健洋（日本）、湯馬士柏迪（加納）、艾蘭尼（埃及）

5.熱刺（-3）：孫興慜（韓國）、柏比沙亞（Pape Matar Sarr／塞內加爾）、比蘇馬（Yves Bissouma／馬里）

6.韋斯咸（-2）：古度斯（Mohammed Kudus／加納）、阿古特（Nayef Aguerd／摩洛哥）

7.曼聯（-3）：奧拿拿（Andre Onana／喀麥隆）、岩拉伯特（Sofyan Amrabat／摩洛哥）、迪亞路（Amad Diallo／科特迪瓦）

8.白禮頓（-3）：三笘薰（日本）、蘭普堤（Tariq Lamptey／加納）、艾丁拿（Simon Adingra／科特迪瓦）

9.紐卡素：（-0）

10.車路士（-1）：尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson／塞內加爾）

11.狼隊（-3）：黃喜燦（韓國）、艾洛利（Rayan Aït-Nouri／阿爾及利亞）、保巴卡查奧爾（Boubacar Traore／馬里）

12.般尼茅夫（-2）：丹高奧達拉（Dango Ouattara／布基納法索）、施美安（Antoine Semenyo／加納）

13.富咸（-3）：奇雲巴斯（Calvin Bassey／尼日利亞）、伊禾比（Alex Iwobi／尼日利亞）、波路托尼（Fodé Ballo-Touré／塞內加爾）

14.水晶宮（-2）：佐敦阿休（Jordan Ayew／加納）、卓克杜哥利（Cheick Doucoure／馬里）

15.諾定咸森林（-6）：奧里亞（Serge Aurier／科特迪瓦）、韋利保利（Willy Boly／科特迪瓦）、伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangaré／科特迪瓦）、奧拉艾拿（Ola Aina／尼日利亞）、尼亞希迪（Moussa Niakhaté／塞內加爾）、高耶迪（Cheikhou Kouyaté／塞內加爾）

16.賓福特（-4）：韋沙（Yoane Wissa ／剛果民主共和國）、安耶卡（Frank Onyeka／尼日利亞）、沙文高度斯（Saman Ghoddos／伊朗）、金志秀（韓國）

17.愛華頓（-1）：伊祖沙古爾（Idrissa Gueye／塞內加爾）

18.盧頓（-1）：伊沙卡保尼（Issa Kaboré／布基納法索）

19.般尼：（-0）

20.錫菲聯（-2）：施利文尼（Anis Ben Slimane／突尼西亞）、拿路斯（Yasser Larouci／阿爾及利亞）



森林失中後場6將 數字上最傷

到底影響應從人數還是球員的重要程度來計算？從人數上而論，最大件事的是失去6將的諾定咸森林，他們有奧里亞、韋利保利和伊巴謙辛加尼入選科特迪瓦大軍、還有尼日利亞的奧拉艾拿、塞內加爾的尼亞希迪和高耶迪。6人均是森林陣中的中場或後防主力成員，對力爭護級的森林有一定打擊。

森林目前在英超排第15位，早前辭退領隊古柏後，由前狼隊主帥紐奴執教，僅負般尼茅夫後，接連擊敗紐卡素和曼聯，勢頭正不錯。非洲盃由1月13日開始至2月11日完結，換言之一班球員最多將缺席4場英超聯賽。

非洲國家盃賽程：

分組賽︱1月13日至24日

16強︱1月27日至30日

8強︱2月2至3日

4強、冠軍及季軍戰︱2月7至11日



賓福特痛失另一箭頭韋沙

下游球隊方面，賓福特也失去4將，韋沙代表剛果民主共和國、安耶卡代表尼日利亞戰非洲盃，伊朗的沙文高度斯和韓國小將金志秀則入選亞洲盃大軍。賓福特今季因主力前鋒艾雲東尼涉非法賭波被罰長期停賽，攻力嚴重受挫，另一箭頭韋沙更形重要。韋沙在今季賓福特頭19場英超全數上陣，獲4入球2助攻。

其他護級組球隊影響相對較小，般尼更不失一將。

亞洲盃賽程：

分組賽︱1月12日至25日

16強︱1月28日至31日

8強︱2月2至3日

4強及決賽︱2月6至10日



白禮頓主帥迪沙比。（Getty Images）

狼隊缺兩大主力 白禮頓又受打擊

中游球隊之中，打擊最大的相信會是狼隊。韓國鋒將黃喜燦近期狀態正勇，中場艾洛利也是幾乎場場上陣的主力，失去二人和防守中場保巴卡查奧爾，排陣、調動難免有一定影響；富咸同樣缺少3將，惟除伊禾比較為重要，奇雲巴斯和波路托尼缺陣料影響不大。

傷兵問題頗嚴重的白禮頓，近期養傷中的翼鋒三笘薰照樣入選日本隊亞洲盃大軍，另一翼鋒艾丁拿今季已獲得4個英超入球，失去兩人肯定令迪沙比領隊相當頭痛，反而守將蘭普堤今季較少上陣，影響較輕微。

到底利物浦失去沙拿較痛，還是熱刺沒有孫興慜更傷？（Getty Images）

曼城紐卡素不失一將 利物浦熱刺大件事

前列球隊方面，可說是有人歡喜有人愁。上半季不算順暢的「三冠王」曼城以及紐卡素，均無球員要踢兩項盃賽，藍月亮近年在下半季的後上能力大家已見識過很多次，中場大將迪布尼復出在即，正是趁對手陣容不整搶分之時。紐卡素受傷兵眾多影響近期連場敗陣，就算一月份不失一將，仍難言樂觀。繼續向前邁進的阿士東維拉，只失去貝特蘭查奧爾一人，也是在控制範圍之內。

暫排榜首的利物浦主場對紐卡素後，便會失去沙拿。紅軍前線極之依賴「埃及之王」，紐尼斯、路爾斯迪亞斯、加普全部難言可靠，祖達是沙拿以外紅軍射術最有保證一人，卻屢受傷患困擾。非洲盃期間十分考驗高普領隊如何排陣，也是其他球員挺身而出的時候。此外，紅軍亦會失去遠藤航，這位日本國腳在利物浦愈踢愈順，當蘇保斯拿爾不及季初耀眼，遠藤航在隊中亦漸更重要。

熱刺跟利物浦的影響可謂不相伯仲，他們不止失去孫興慜，還有兩大中場柏比沙亞和比蘇馬。李察利臣總是浪費大量機會，孫興慜不在陣實在令人憂慮熱刺的入球能力。年輕人柏比沙亞不止活力夠，剛對般尼茅夫的入球亦顯示他的膽識和射術。熱刺是傷兵問題最嚴重球隊之一，並因此多場失分，中場再失去沙亞和比蘇馬，人腳調動更見緊張。

奧拿拿入選喀麥隆非洲盃大軍。（Getty Images）

曼聯後備門將今季從未上陣

相對而言，富安健洋、湯馬士柏迪和艾蘭尼在阿仙奴已非必然正選，影響料有限，亦絕對不及韋斯咸缺少狀態大勇的古度斯和阿古特那麼嚴重。曼聯也失去3個球員，岩拉伯特和迪亞路只是副選，最大影響是失去正選門將奧拿拿。

即使奧拿拿今季加盟以來，不時出現失誤，但他踢足19場英超，當中6場保持不失球，不失球聯賽場數與利物浦的艾利臣和愛華頓的比克福特並列第一。事實上，他連盃賽亦全勤，包括6場歐聯分組賽和兩場聯賽盃，踢足曼聯今季頭27場比賽。換句話說，兩名後備門將比恩迪亞（Altay Bayındır）、湯希頓（Tom Heaton）今季連1分鐘也未踢過，令人憂慮。