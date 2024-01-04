英超｜曼聯與喀麥隆有共識　奧拿拿戰畢熱刺再征非洲盃

非洲國家盃開鑼在即，不少英超球隊都受影響，曾經退出喀麥隆國家隊的曼聯門將奧拿拿（Andre Onana），決定重披國家隊戰衣。喀麥隆與曼聯方面商量後達成共識，奧拿拿將會戰畢熱刺一仗才出發非洲盃，更有機會不錯過任何一場英超賽事。



奧拿拿在卡塔爾世界盃披甲後，與主帥不和中途離隊，並宣布退出國家隊。（資料圖片／Getty Images）

奧拿拿入選卡塔爾世界盃的喀麥隆大軍，卻在僅戰一場後半途回國，事關當時教練桑治（Rigobert Song）要求他放棄傳控踢法，他不滿教練的決定，最終鬧翻回國，並宣布退出國家隊。喀麥隆足總多次與奧拿拿溝通，最終成功說服他復出，再度代表喀麥隆出戰非洲盃。

奧拿拿取代迪基亞擔任曼聯正選門將，表現時有失誤，被受壓力。《ESPN》曾指奧拿拿希望專心曼聯的賽事，放棄代表喀麥隆出戰非洲盃。奧拿拿相當重視曼聯的生涯，而曼聯亦十分希望在關鍵時刻失去奧拿拿，喀麥隆足總理解這一點，故此他們與曼聯方面商量，盡量滿足球會及國家隊的意願。

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傳奧拿拿因為擔心在曼聯的位置，一度不願代表喀麥隆。（資料圖片／Getty Images）

曼聯與喀麥隆足總最終達成共識，推遲奧拿拿的歸隊日子，他將在下周日（14日）在奧脫福對熱刺一仗把關，然後才出發科特迪瓦會合國家隊，趕及非洲盃首場分組賽﹑對畿內亞前歸隊，而兩仗僅差24小時，加上交通時間，相信連續上陣的機會不大。

曼聯戰畢對熱刺的聯賽後，下一輪英超是2月1日作客對狼隊。喀麥隆最後一場分組賽在23日上演，若然喀麥隆在分組賽出局，更有機會趕及在足總盃第四圈前歸隊（若然晉級的話），隨時任何一場曼聯的賽事都沒有錯過。倘若喀麥隆殺入非洲盃決賽，奧拿拿將缺陣對狼隊﹑韋斯咸及阿士東維拉的3場聯賽。

就算奧拿拿出戰非洲盃，或許對他在曼聯毫無影響。（Getty Images）

奧拿拿缺陣期間，曼聯只剩下土耳其的比恩迪（Altay Bayindir）及湯希頓兩名門將，至今未曾為曼聯披甲的比恩迪有機會初次上陣，主帥坦赫格對這名土耳共門將有信心，並指他在訓練交出十分好的表現，當然不可排除曼聯在冬窗再增兵的可能性。