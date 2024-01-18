港台電視足球免費直播　先播周六奧雲大戰傑斯緊接艾納斯中國行

香港球壇盛事頻頻，除了出戰亞洲盃的香港隊，還有3場表演賽接連舉行，今周六（20日）先有「世界足球傳奇盃」在香港大球場上演，香港電台今日（18日）透過社交網站公布，將在港台電視32台免費直播。另外，由C朗拿度領軍的艾納斯，下星期在深圳的兩場表演賽，同樣在港台電視32可以欣賞C朗的英姿。



世界足球傳奇盃史高斯抱恙 傑斯代為領軍 票價+購票方法一覽

原本由兩大英格蘭名宿奧雲（Michael Owen）及史高斯（Paul Scholes）領軍的「世界足球傳奇盃2024」，史高斯因身體抱恙未能訪港，改由曼聯隊友傑斯（Ryan Giggs）取代其位置，聯同費高﹑皮利斯﹑麥馬拿文﹑貝加等名宿來港獻技。香港電台在社交網站宣布，港台電視32台將在周六直播這場表演賽。

由C朗拿度領軍的沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr），將在下星期造訪深圳，先後與中超的上海申花及浙江隊進行友賽，港台電視同樣會現場直播C朗中國行。

C朗領艾納斯訪深圳，港台電視將直播兩場表演賽。（C朗X）

另外，美斯效力的國際邁亞密（Inter Miami）將於2月初來港，Now Sports早前公布將免費直播香港隊對國際邁亞密的表演賽，更設有「球王追蹤鏡頭」，捕捉美斯的一舉一動。