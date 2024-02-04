美斯訪港｜關於球王你未必知道的五件事　當年去巴塞靠一張餐巾？

美斯（Lionel Messi）隨國際邁亞密訪港，是他繼2014年後再次來港獻技，這位阿根廷球王的奮鬥史，相信各位球迷大都耳熟能詳，然而以下五件小事，你或許未必知道。



1. 指向天空慶祝動作感人原因

舉起雙手指向天空，抬頭仰望，是美斯的招牌入球慶祝動作。（Getty Images）

舉起雙手指向天空，抬頭仰望，是美斯的招牌入球慶祝動作，背後有段感人故事。

美斯曾解釋做這個入球動作的因由，「我這樣做是要將入球獻給我外婆，是她開啟我的足球之路，但她看不到我現在去到多遠。即使如此，她一直幫助我和家人。」

美斯的外婆Celia Olivera Cuccittini是他的頭號支持者，他曾憶述首次落場比賽的往事：「小時候，我們全家人會到社區內的球會踢波，我哥哥和表哥們全部都會踢，我們年紀全部不同，各人到他們所屬的年齡組別比賽。我是其中一個年紀最小的，尚未有可以參加的組別，不過其中一組剛好缺少一個球員，於是我外婆跟教練講：『讓他落場吧』，那個教練回覆：『怎能讓他踢？他太細個，不能踢。』」

美斯小時候與外婆Celia Olivera Cuccittini合照。（Ｘ）

「即使如此，我外婆仍堅持：『讓他落場，讓他落場』，這球會上下每個人都很喜歡她，她一路堅持游說，直到他們讓我落場為止。」結果4歲的美斯在人生首場足球比賽攻入兩球，「老實說，當時我年紀太小，已經無甚印象，但這是外婆常常掛在口邊的故事。」

可惜Celia在1998年已離世，當年美斯仍只得11歲，尚未到巴塞隆拿學藝，看不到外孫之後稱霸球壇的輝煌成就。外婆早逝，美斯卻從未忘懷，所有重要入球，他都會舉起雙手指向天空，抬頭仰望，口中唸唸有詞，感謝她的愛以及灌注在他身上的無限信念。

2022世界盃決賽也不例外，美斯射入首輪十二碼後，再次做出這個招牌入球慶祝動作；而阿根廷臨登頂前的一幕——互射十二碼第四輪，由於法國已有兩將射失，只要干沙路蒙迪爾射入，阿根廷便可捧盃，此時此刻全世界聚焦美斯身上。有傳他當時以西班牙語說出一句：「Puede ser hoy, abu」（外婆，可能就是今天了），不過事後他曾在一次專訪中否認，孰真孰假要其本人才知道。

2. 小時候曾患病，幾乎不能成為足球員

美斯小時候曾患上生長荷爾蒙缺乏症，卻無力醫治。（Ｘ）

美斯11歲時患上俗稱「侏儒症」的生長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），這個足以摧毀他球員生涯的病症，無論家人或是所效力的紐維爾舊生隊均無力支付每月1000美元的醫藥費。

年幼時的美斯。（Ｘ）

父親Jorge購買的醫療保險，只能夠支持兩年費用，美斯13歲那年，一家人通過加泰隆尼亞的親戚為美斯搭路到巴塞青訓基地拉瑪西亞試腳，巴塞隆拿收容了他，為他支付醫藥費，終成就一代傳奇。巴塞對他的恩情，令美斯對球會忠心耿耿，直到2021年被迫離隊為止。

3. 餐巾簽下的承諾

餐巾上簽下的承諾，助美斯落戶巴塞。（Ｘ）

上文提到美斯由於無錢醫病，飄洋過海由阿根廷遠赴西班牙巴塞隆納試腳，他最後能當上巴塞球員，並非一帆風順，全靠一位恩人鼎力相助。巴塞青訓基地拉瑪西亞的教練團對是否簽入美斯意見不一，部分說好，認為此子是個好球員，另有部分說不，覺得他身材太矮小，另一問題是，他是個非歐盟球員，須佔用外援名額。

生殺大權操縱在列薩治（Carles Rexach）手上，他在巴塞由球員到主帥，再成為球會足球總監，是個份量十足的足球界老前輩。那個年代球會只會簽入17、18歲的年輕球員，他最初根本無想過簽入13歲的美斯，連見都不想見。他經不起足球經紀加治奧利（Horacio Gaggioli）的三寸不爛之舌，對方極力游說下，列薩治安排一場測試賽來做決定。

列薩治由球場一角走到後備席的5分鐘，足以令他改變主意，他聚精會神觀察美斯一舉一動，當他行到後備席時，已告訴助手：「我們要簽入他」。他憶述：「那5分鐘我已知道，除非有奇怪事情發生，他將會成為頂級球員。我在球圈如此多年，有機會見過很多出色年輕球員，但美斯跟所有人完全不同。」

列薩治是將美斯帶到巴塞隆拿的關鍵人物。（Ｘ）

列薩治一心要簽入美斯，卻遇上球會管理層重重障礙，當中包括時任會長加斯柏特（Joan Gaspart），並質疑：「誰會簽入一個13歲球員？」列薩治一方面要應付球會官僚，同時由於美斯不是巴塞正式球員，只能隨青年軍跟操出戰友賽，他跟父親Jorge逐漸感到不耐煩，Jorge甚至威脅說要帶兒子返回阿根廷。

列薩治為安撫美斯父子，帶他們和加治奧利到由另一足球經紀文基耶（Josep María Minguella）在巴塞隆拿開設的著名網球會所見面，為表誠意，他問侍應拿一張紙，對方給他一張餐巾，於是他匆匆在餐巾上寫上：「2000年12月14日在巴塞隆拿，文基耶及烏拿斯奧先生作為見證，我列薩治，巴塞隆拿足球總監，承諾在我的職權範圍內，就算遇上反對意見，只要我們維持所同意的金額，也會簽入球員美斯。」

將美斯帶到巴塞的足球經紀加治奧利，仍妥善保存餐巾。（Ｘ）

列薩治坦言：「我們明知那張紙毫無價值，亦沒有法律效力，但我清楚表明，作為巴塞隆拿足球總監，許下簽入他的承諾。」那也是列薩治當時情急之下的即時應對辦法，成功爭取時間說服巴塞管理層，同時阻止美斯加入競爭對手球會。

這張傳奇的餐巾在20多年後依然「健在」，由一手將美斯帶到巴塞的足球經紀加治奧利鑲在畫框妥善保存。

4. 9歲那年對安東莉娜一見鍾情

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）。（Instagram）

美斯與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）非常恩愛，並育有3子，他早在9歲那年已對她一見鍾情。

9歲的美斯到朋友史加利亞（Lucas Scaglia）家中打機，遇上8歲的安東莉娜，紀錄片《Messi》重提這一幕：當美斯看到她時，整個人動彈不得，隨即問史加利亞：「她是誰？」那兩天美斯雙眼再沒有離開過她。安東莉娜是史加利亞的表妹，美斯問她：可以當他女朋友嗎？又寫情信給她：「有一天，我們會訂婚。」安東莉娜當時只想跟他做朋友，沒有答應美斯要求，二人遂展開一段青梅竹馬的友誼。

美斯與太太安東莉娜的愛情故事由兩人小時候開始。（Instagram）

美斯之後到巴塞隆拿學藝，與安東莉娜分隔兩地，就算之後漸漸由密友升格成戀人，依然要遙距談戀愛。安東莉娜留在阿根廷大學讀牙醫，美斯回西班牙在綠茵場馳騁，安東莉娜常到巴塞隆拿探望愛郎，直到2010年移居西班牙放棄在阿根廷的一切，與美斯展開新生活。

美斯9歲便為自己找到終身伴侶，沒有浪費時間在玩樂和夜蒲，專心發展足球事業，難怪較任何人走得更高也更遠。

5. 阿根廷處子戰上陣不足兩分鐘紅牌出場

美斯如今是阿根廷國家隊英雄，擁有最多上陣次數及入球紀錄，但其實他首次代表「潘帕斯雄鷹」時，上陣不足2分鐘便領紅被逐。

美斯的阿根廷國家隊處子戰並不順利。（Youtube截圖）

2005年8月，當時美斯還只有18歲，身穿球衣號碼也是18號。他在第63分鐘後備入替，一次突破時被對手從後拉扯球衣，美斯欲擺脫時揮動手臂並擊中對手，被吹罰犯規，此時他上陣僅40多秒。隨後球證認為他故意肘擊，因此向美斯出示紅牌——這場處子戰他只踢了不足2分鐘。

至目前為止，美斯整個足球生涯僅拿過3次紅牌，這張便是第1次。英國《太陽報》指他被逐後，在更衣室內痛哭。

2019年接受Tyc Sports採訪時，美斯表示當時曾以為自己的國家隊生涯就此結束：「那時候我只有18歲，他們讓我上場（Sent in），然後我馬上便被逐出（Sent off），我以為以後都不會再被國家隊徵召。」

幸好之後他仍獲阿根廷主帥青睞，才能寫下日後帶領國家隊重新高舉大力神盃的完美篇章。