英足總盃｜曼聯安東尼破31場入球荒　坦赫格4字回應拉舒福特風波

就算面對英乙的紐波特郡，曼聯仍然派出一眾正選應戰，卡斯米路及利辛度馬天尼斯復出擔正，加上安東尼打破31場的入球荒，以4：2擊敗對手晉級，晉身英格蘭足總盃16強。盛傳夜蒲後「射波」的拉舒福特，今仗未入大軍名單，主帥坦赫格以重複的答案回應「福仔」的問題。



比恩迪首度披上曼聯球衣上陣。（Getty Images）

曼聯在英格蘭足總盃第四圈面對英乙的紐波特郡（Newport County），照常以主力出戰，般奴費南迪斯以隊長身份領軍，前線由凱倫﹑安東尼及加拿祖攻堅，傷癒不久的卡斯米路及利辛度馬天尼斯，而土耳其門將比恩迪（Altay Bayindir）首度為曼聯把關。

開賽早段，安東尼左路回傳中予般奴撞射破網，加上小將高比馬恩奴攻入首個一隊入球，曼聯13分鐘已經有個好開始，惟其後被紐波特郡連入兩球，完半場前打成2：2。曼聯直至下半場早段再取領先，勞基梳爾起腳中柱，安東尼補射建功，終止31場的入球荒，他對上一個曼聯入球已經是去年4月。凱倫在補時階段奠定勝局，曼聯以4：2擊敗紐波特郡，有驚無險晉身足總盃16強，將與諾定咸森林或布里斯托城的勝方碰頭。

安東尼自去年4月後，再度為曼聯取得入球。（Getty Images）

坦赫格完場後向紐波特郡主帥送贈紅酒，但對方笑言不是太喜歡紅酒。（Getty Images）

拉舒福特夜蒲風波 坦赫格4字回應

曼聯贏波晉級，傳媒的焦點再次不是落在表現上，因為曼聯球星拉舒福特被傳媒影到，在上周前往北愛爾蘭的夜店消遣，周五趕回曼徹斯特，更聲稱生病而缺席當日早上的訓練。

聲稱有病在身的拉舒福特，今仗順理成章未被列入大軍名單，坦赫格被問及此事時，只是作出簡單的回應，「這是球會內部事務，我會處理。」就算記者再三追問，坦帥還是以「內部事務」回應，拒絕透露太多詳情。

拉舒福特再度捲入紀律問題。（資料圖片／Getty Images）

英國《太陽報》指，拉舒福特將會面臨被罰兩周周薪﹑一共65萬鎊。《太陽報》引述曼聯消息人士表示，拉舒福特在人來人往的夜店消遣，起初竟然選擇否認，相信坦赫格對此事會十分失望。

英超｜曼聯前鋒被爆夜蒲後請病假缺操 坦赫格鐵腕再受考驗