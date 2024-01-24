非洲盃｜奧拿拿被貶後備　另一門將發揮神勇助喀麥隆驚險晉級16強

效力曼聯的門將奧拿拿（Andre Onana）從英國趕往代表喀麥隆踢非洲國家盃做「Deadline Fighter」，成為這項賽事最受球迷熱議話題之一。

然而他這趟非洲盃之旅卻波折重重：先是因天氣原因幾乎無法趕及首戰、然後又被排除在比賽名單之外、次輪正選卻淪為「紙板人」——今仗被貶為後備，又在板凳上看着球隊取勝晉級。



奧拿拿今次參加非洲盃賽事可謂波折重重。（資料圖片／Getty Images）

C組最後一輪分組賽，奧拿拿今仗面對岡比亞被貶為後備，在賽前便被各大傳媒廣泛報道，正選門將奧度亞（Fabrice Ondoa）上半場表現神勇，兩次在近柱化解對方攻門，半場雙方互交白卷進入更衣室。

下半場雙方展開入球大戰。（路透社）

下半場兩隊展開入球大戰，喀麥隆雖不幸兩度射門中楣而一度落後1：2，但87分鐘憑對方自擺烏龍追平後，基斯杜化烏亞（Christopher Wooh）再在補時頂入頭槌反超至3：2，將岡比亞逼入絕境。

戲劇性的比賽還未結束，攻勢一轉，岡比亞這邊開出角球，辛尼（Muhammed Sanneh）在門前搶點將皮球送入遠柱死角。正當球員都為扳平一球慶祝時，喀麥隆一眾球員都衝向球證投訴對方手球。

在VAR查看之下，辛尼果然是直接用手將皮球拍入網，這記「上帝之手」般的入球當然被判無效，這名岡比亞後衛亦被出示黃牌。

從慢鏡可看到，辛尼故意出手將皮球拍入網。（Youtube截圖）

驚險地取得關鍵三分後，喀麥隆憑4分以C組第二名晉級十六強。奧拿拿雖然全程坐在後備席，但賽後亦在Instagram貼出球隊攻入致勝一球的照片慶祝。

奧拿拿賽後在Instagram Story貼出球隊攻入致勝一球的照片。（奧拿拿Instagram）

然而尷尬的是，取代他的奧度亞今場交出5次撲救，獲評分網站Sofascore給予7.6分，在隊內排名第3；奧拿拿則以0%撲救率，成為今屆非洲盃目前撲救次數及成功率最差門將。

喀麥隆十六強之戰將在香港時間1月28日深夜4時面對尼日利亞，曼聯足總盃第四圈對紐波特郡（Newport County）的賽事則在1月29日深夜12時半，這表示奧拿拿應會繼續留在國家隊一段時間。

只是奧拿拿在卡塔爾世界盃時就曾跟主帥桑治（Rigobert Song）不和，因而退出國家隊，日前在爭議中回歸又表現不佳，另一門將奧度亞今仗更多番救險，他能否在餘下時間爭贏正選之位，在球場上用表現證明自己實力，目前來看恐怕不太樂觀。