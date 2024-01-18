英超｜曼聯馬迪爾缺席一隊操練一個月　坦赫格要求單獨訓練谷狀態

查頓辛祖（Jadon Sancho）與坦赫格（Erik ten Hag）的將帥不和事件擾攘多時，隨前者於1月外借回歸多蒙特而暫時告一段落，不過類似事件似乎又再發生在曼聯隊中。

英國媒體報道，坦帥認為安東尼馬迪爾（Anthony Martial）無法滿足球隊要求，因而命令他獨自訓練來回復狀態，與辛祖之前遭遇頗為相似，但這名法國前鋒未有公開反擊坦帥。



坦赫格公開表示馬迪爾（左）狀態不佳，後者未有像辛祖（右）一樣反擊。（Getty Images）

自上月9日對般尼茅夫後，安東尼馬迪爾至今未曾為曼聯披甲。英國《每日郵報》指，曼聯主帥坦赫格要求安東尼馬迪爾獨自訓練，改善體能狀況。據《每日郵報》了解，馬迪爾在上月受諾如病毒（Novovirus）感染後，這名28歲的法國球員已沒參與一隊訓練。

曼聯上周對熱刺前，主帥坦赫格談及馬迪爾的情況時，坦言他狀態不足。《每日郵報》強調，單獨訓練與紀律問題無關，只是坦帥想馬迪爾重拾狀態，加上這是復出的標準程序。

馬迪爾的單獨操練，外媒稱與紀律問題無關。（Getty Images）

馬迪爾今季英超並非球隊的必然正選，僅得5場正選披甲，只交出入球﹑助攻各一，同樣在愛華頓一仗取得。驚人的是，馬迪爾已接近3年未有在英超中踢足90分鐘，對上一次踢足全場已經是2021年1月底對錫菲聯的賽事。

馬迪爾自12月9日對般尼茅夫後，至今仍未重返球場。（Getty Images）

The Athletics今月曾報道，馬迪爾拒絕來自馬賽、費倫巴治及沙特球會的報價，希望能繼續留在曼聯。其合約將於今夏到期，並可選擇延長一年，據稱曼聯不希望觸發此條款，而是想將他賣走，薪酬網站spotrac資料顯示，馬迪爾目前周薪為25萬鎊，在隊內並列第4。

曼聯下場比賽將為1月29日對英乙紐波特郡的足總盃賽事，屆時馬迪爾能否重拾狀態回歸陣容，以表現贏取坦帥信任，相信將是他在紅魔生涯的重要一步——當然，前提是他真的希望證明自己。