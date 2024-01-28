非國盃｜奧拿拿回歸曼聯在即　喀麥隆不敵尼日利亞16強出局

非洲國家盃16強，勁旅尼日利亞以2：0淘汰喀麥隆，晉級8強，這也意味連續兩場坐冷板的曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）即將回歸英超。



喀麥隆在16強鬥尼日利亞，主帥桑治再次起用法丙門將安度亞（Fabrice Ondoa）把關，奧拿拿連續兩場做後備，最終喀麥隆輸0：2，非國盃之旅正式告終，也意味奧拿拿只踢了一場波，就可以回歸曼聯。

喀麥隆連續兩場起用在法丙落班的安度亞把關。（Getty Images）

奧拿拿在本月13日完成曼聯2：2熱刺的聯賽後，隨即搭上私人飛機趕往科特迪瓦首都雅穆蘇克雷，準備為喀麥隆披甲出戰非洲國家盃，《The Athletic》更指曼聯為此花了10萬美元（約78.1萬港元）。不過奧拿拿的專機因濃霧需轉到另一城市阿必仁，再搭車往雅穆蘇克雷，雖然奧拿拿成功在賽前5小時抵埗，卻發現自己未獲列入比賽名單，當時他大吐苦水，指：「若我踢不到比賽，搭私人飛機是為了什麼？」

奧拿拿在下一場對塞內加爾的分組賽，終如願踢足全場，卻交出零撲救、失3球的數據，球隊以1：3落敗，主帥桑治在最後一場分組賽和16強，都寧願起用效力法丙護級球隊的安度亞。奧拿拿趕搭私人飛機，最終只踢了一場波；而曼聯又會否為他安排專機歸隊呢？

曼聯會在周日（29日）凌晨出戰足總盃第4圈，對手為乙組的紐波特郡；周五（2月2日）凌晨則重返英超戰線，作客狼隊。