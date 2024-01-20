非洲盃｜奧拿拿失三球零撲救遭網民嘲笑　喀麥隆兩戰不勝陷困境

非洲國家盃C組賽事，力爭衛冕的塞內加爾以3：1擊敗喀麥隆，曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）今仗被3次射穿十指關，全場卻未能為喀麥隆貢獻1次撲救，賽後被球迷大肆嘲笑：「這真的是門將嗎？」



奧拿拿今仗0撲救，成為球迷嘲笑對象。（資料圖片／Getty Images）

奧拿拿今次非洲盃是非不斷，先是因為希望專心球會賽事，在踢完對熱刺一役才乘坐私人飛機趕往雅穆蘇克雷，但途中因天氣原因要飛往另一城市降落，最後在比賽前3分鐘才到達球場，卻未被國家隊列入大名單之中。

乘坐私人飛機超過8000公里，首戰只能以座上客身份觀戰，英國《每日郵報》指奧拿拿賽前對此大為不滿：「如果我不能出戰或進入名單，那我為什麼要坐私人飛機過來？」社交媒體上有影片顯示，塞內加爾名宿迪奧夫（El-Hadji Diouf）還為此上前安慰他。

第一輪以1：1與幾內亞打成平手後，今仗奧拿拿正選披甲，不過第16分鐘便已失守。當時塞內加爾開出角球，奧拿拿跳起以手槌打出，卻將皮球打至具有威脅性的禁區頂。雙方爭搶後，皮球落在沙亞（Ismaila Sarr）腳下，並轉身勁射入網，奧拿拿全無反應。

71分鐘，塞內加爾從右路傳中，喀麥隆禁區內兩名守將未能截下，由前鋒迪亞路（Habib Diallo）輕鬆射成2：0。

早在優先考慮曼聯賽事時，奧拿拿便被已退役多哥前鋒艾迪巴約（Emmanuel Adebayor）批評不尊重喀麥隆。今仗他雖沒有直接犯低級錯誤導致失波，但不少球迷認為，第一球與第三球他都應負上一定責任，特別是第三球。

當時已進入補時階段，塞內加爾再次由右路傳中，並由頭號球星沙迪奧文尼（Sadio Mane）第一時間射至遠柱死角入網，惟這記射門雖然角度刁鑽，但速度相當緩慢。

奧拿拿自今季加盟曼聯後，撲救能力已多次被球迷嘲笑，今仗他失3球且錄得0撲救的尷尬數據，自然再被大肆批評「這是我見過最差的門將」、「第三球像慢鏡一樣，他卻只是躺在地上」、「這真的是門將嗎」；亦有人認為他受轉投曼聯影響太大，應接受心理醫生治療。

除把守龍門能力受質疑外，奧拿拿最「耍家」的腳下功夫亦鬧出笑話。比賽初段，他在對方逼搶下傳球至左路，但路線稍有偏差，接應隊友飛鏟仍未能碰到皮球，但奧拿拿卻仍揮拳大感不滿，似乎抱怨隊友準備不足。

目前喀麥隆一和一負排在C組第3，落後第2名的幾內亞3分，下場對岡比亞若不能取勝，則很大機會被淘汰。不過賽後奧拿拿否認球隊處於被淘汰邊緣：「我們即將迎來一場重要的比賽，而且必須獲勝。」

他又向喀麥隆媒體表示，無論是否在比賽前一天到達，國家永遠處於最重要位置。「（今場）我們未能取勝，但我們將專注於即將到來的分組賽最後一戰。」不過分組賽階段有3支第3名球隊能夠晉級，因此喀麥隆若下場取勝，很大機會可以出線。