花式溜冰｜華麗娃違禁藥條例被罰停賽4年　俄羅斯質疑裁決政治化

國際體育仲裁法庭（CAS）29日在其官網宣布，俄羅斯花式溜冰「天才少女」華麗娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）因違反反禁藥條例，將從2021年12月25日起禁賽4年。CAS表示，她未能證明並非故意違反規則。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方不同意CAS的裁決。



國際體育仲裁法庭：2021年12月後所有成績無效

CAS在聲明中表示，自2021年12月25日以來，華麗娃取得的所有比賽成績無效。新華社指出，這意味她在2022年北京冬奧會幫助俄羅斯奧委會隊奪得的團體賽金牌將被取消。CAS表示，剝奪金牌的權力「不屬於該仲裁程序的範圍，必須由相關體育組織進行審查」。

國際溜冰聯盟歡迎CAS的裁決，將會在周二就裁決發表完整聲明。

華麗娃將會停賽至2025年12月，而下屆冬奧將於2026年2月舉行。

現年17歲的華麗娃在2022年北京冬奧會一鳴驚人，當時僅15歲的她在賽場上發揮出色，成為首個在冬奧會賽場完成四周跳的女單選手。但隨即身陷禁藥風波，在冬奧會花樣滑冰團體賽結束後，她被指2021年12月25日參加聖彼得堡的俄羅斯花滑錦標賽時，被採集的檢測樣本中含有違禁成份曲美他嗪（trimetazidine），隨即被俄羅斯反禁藥機構臨時禁賽。

華麗娃向俄羅斯反禁藥機構紀律委員會提出上訴。在召開聽證會後，該機構紀律委員會決定取消對華麗娃的臨時禁賽，允許她繼續參加北京冬奧會，出戰個人賽，但她表現失準，淚灑溜冰場。世界反禁藥組織（Wada）之後向CAS提出上訴。

華麗娃的團隊一直堅稱，藥檢「肥佬」的原因是她的餐具被祖父的心臟病藥物污染。

克里姆林宮：將動用所有上訴機制

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方不同意CAS的裁決，質疑是政治化。 俄方將動用所有上訴機制，捍衛該國運動員的利益到底。 俄羅斯奧委會更表示：「這是向俄羅斯體壇宣戰。」

世界反禁藥組織歡迎裁決，認為「對未成年人士使用禁藥是不可原諒的」，該組織表示所有向未成年人士提供禁藥的醫生、教練或人員都應該受到反禁藥法制裁，他們鼓勵各國立法。部分國家已經將向未成年人士提供禁藥視為刑事罪行。