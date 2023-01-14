花式溜冰｜華麗娃獲俄國機構查證清白　世界反禁藥組織或提上訴

16歲俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva）在禁藥事件中被指並無過失或疏忽，俄羅斯反禁藥組織除了取消她採樣當日的比賽成績，不會作出其他處罰。世界反禁藥組織關注調查結果，有可能提出上訴。



華麗娃被指藥檢驗出被禁用的心臟藥。（Getty Images）

年僅16歲的華麗娃，在2022年初的北京冬奧為俄羅斯奧委會奪得花式溜冰團體賽金牌，但在頒獎禮舉行前因2021年12月藥檢呈陽性，被俄國反禁藥組織（RUSADA）停賽。華麗娃翌日上訴又獲撤銷停賽令，惹來國際奧委會（IOC）直接向國際體育仲裁法庭（CAS）申訴。

北京冬奧｜花式溜冰大熱華麗娃涉心臟禁藥 團體頒獎禮突取消

在北京冬奧，華麗娃在團體戰中兩周完成四周跳，寫下歷史。（Getty Images）

CAS最後裁定華麗娃可以繼續在冬奧參賽，但不代表她已排除涉用禁藥。華麗娃雖在短節目首名晉級，但自由滑多次失手跌倒，總成績僅得第4。

華麗娃禁藥風波後再成熱話 扮Wednesday神還原殭屍舞

華麗娃去年底俄羅斯花式溜冰錦標賽亮相，以「Wednesday」的歌德風造型登場。（Twitter圖片）

RUSADA在冬奧後繼續調查事件，但在去年11月表示為保護運動員的利益，不會公開調查結果，更強調做法合乎國際標準。

世界反禁藥組織（WADA）收到RUSADA的調查結果後，在周五（13日）向外界公布了這個消息。WADA表示已向俄方要求一份完整的判決書副本，他們會審視調查及相關個案資料，決定這個成功是否合乎世界反禁藥條例。WADA稱：「不過，根據WADA已熟知的個案內容，機構對調查所稱的『沒有過失或疏忽』表示關注，若有需要的話，他們會毫不猶疑地行使上訴至國際體育仲裁法庭的權利。」

英國《BBC》報道，除了取消華麗娃在2021年12月採樣當日的比賽成績，俄羅斯當局不會對她作出其他處罰。