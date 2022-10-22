花式溜冰｜華麗娃禁藥風波成為懸案　俄組織不公開調查過程及裁決

年初北京冬奧一大爭議，落在俄羅斯花式溜冰大熱華麗娃（Kamila Valieva）。驗出曾犯禁藥，卻又獲准參賽，結果演出失準得「梗頸四」。

俄國反禁藥組織（RUSADA）在冬奧後繼續調查事件，昨發出聲明指一切閉門處理，公聽會與結果一概不公開，更強調做法合乎國際標準。



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RUSADA在冬奧後繼續調查華麗娃的禁藥風波。她在冬奧期間得悉曾對治療心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，在是次調查曾辯稱，飲品錯誤混入爺爺的藥物，引發問題。RUSADA於9月表明調查已踏入最後階段，未料變成有調查卻「沒結果」。

華麗娃引起禁藥問題，解釋是跟爺爺共用水杯所致。（Getty Images）

RUSADA昨日聲明指，考慮關於「一名俄羅斯奧委會女子花式溜冰運動員」的事件，按照國際及俄國反禁藥的標準，加上事件性質，「不打算公布聆訊日期、裁決及案件細節」。聲明未有指明被告身份，但以「受保護人士」（protected person）形容該人。華麗娃在參戰冬奧時僅15歲，正屬國際反禁藥指引中的受保護人士。

俄國反禁藥組織在事件上的做法，亦充滿爭議。（Getty Images）

聲明補充，按照國際反禁藥組織（WADA）指引各國禁藥組織管理成績的細節，為保障該名受保護人士，調查程序及過程都會保密，連同控罪及裁決都不會公開。

華麗娃為俄羅斯奪得團體金牌，但其禁藥問題引致頒獎禮延遲，至今仍未舉行。（Getty Images）

華麗娃在冬奧為俄羅斯奧委會奪得團體金牌，但在頒獎禮舉行前因為去年12月藥檢呈陽性，被RUSADA停賽。華麗娃翌日上訴又獲撤銷停賽令，惹來國際奧委會直接向國際體育仲裁法庭（CAS）申訴。CAS最後裁定華麗娃可以繼續在冬奧參賽，但不代表她已排除涉用禁藥。華麗娃雖在短節目首名晉級，但自由滑多次跌倒，總成績僅得第4。