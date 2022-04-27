體育熱話｜普京送花予華麗娃 堅信美少女沒有作弊：她表現完美
撰文：高詩琦
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俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva）的禁藥事件，早前在北京冬奧引起軒然大波，這位16歲女將在俄羅斯為冬奧運動員舉辦的典禮上，獲總統普京送花及出言維護。
在俄羅斯電視台播出的典禮上，俄羅斯總統普京向華麗娃送上花束，並盛讚她：「她的努力將這運動昇華成一種真正的藝術，若然她不誠實、依賴其他物質的話，是不可能做到如此完美的。」昨日才16歲生日的華麗娃道：「這對我來說是莫大榮譽。」
華麗娃在去年12月的俄羅斯全國錦標賽曾作藥檢，國際禁藥組織指她未能通過檢測，惟其停賽處分獲俄羅斯反興奮劑機構解除，令她得以參加冬奧，不過事件一直未有公開。華麗娃在冬奧女子花式溜冰團體賽成功作出4周跳、助俄羅斯奧委會奪金後翌日，藥檢結果才被公諸於世，當時尚未舉行的儀式，終以「法律問題」為由未有上演。
國際奧委會和國際溜冰聯會提出上訴，要求國際體育仲裁法庭恢復對華麗娃的處分，但國際體育仲裁法庭其後裁定華麗娃因當時未滿16歲，在世界反禁藥組織（WADA）的守則是受保護人士，加上認為華麗娃的藥檢結果滯後，因而決定讓她暫時繼續比賽。
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最終華麗娃續戰女子花式溜冰個人賽，雖在短節目表現出色，但到自由滑時嚴重失準、不停跌倒更情緒崩潰，最終只獲第4，無緣獎牌。
另外，普京亦在典禮上就國際體壇禁止俄羅斯及白羅斯運動員參賽反擊，指這是國籍歧視，當中他特別提及國際泳聯（FINA）上周針對俄羅斯泳手雷洛夫（Evgeny Rylov），作出9個月禁賽令，理由是他上月曾參加俄羅斯的萬人愛國集會，普京直指這決定「荒謬」。
對於國際體壇的制裁，普京認為俄羅斯應自立門戶，「我們要自己設立新式賽事，去填補被取消的比賽，我們可以很快做到的，也要邀請國際運動員、隊伍和體育會參加。」
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