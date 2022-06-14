花式溜冰｜華麗娃禁藥案懸而未決　非洲龍門醫眼服同類禁藥罰停賽

2月北京冬季奧運，女子花式溜冰出現禁藥風波。俄羅斯奪標大熱華麗娃被揭曾在藥檢中驗出對禁藥呈陽性反應。縱然獲准參加奧運，但調查未完。

同一種藥物，不同總會，處理大不同。國際足協（FIFA）周一（13日）宣布，一名科特迪瓦國腳驗出相同禁藥，即時停賽18個月。



FIFA裁定科特迪瓦門將高賀奧（Sylvain Gbohouo）在去年11月世界盃外圍作客喀麥隆時提供藥檢樣本，對心臟藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。高賀奧65次代表國家隊，曾入選2014年巴西世界盃大軍，但只列後備。

高賀奧解釋因為眼疾而服用藥物，因而犯了禁。（Getty Images）

裁決書指33歲的高賀奧因為眼疾，獲眼科醫生處方藥物，改善視網膜血液流動，而藥物含有曲美他嗪。

紀律小組同意高賀奧無意為增強表現而服藥，但身為「富於經驗的頂級球員，應當具備一定的警覺意識」，醫生與球隊管理層亦應確保球員使用藥物時合乎規則。小組指高賀奧的責任屬一般水平，故此判罰停賽1年半，而非最高的4年。

高賀奧（右）代表科特迪瓦65次，曾奪得非洲國家盃。（Getty Images）

曲美他嗪正正出現在華麗娃禁藥風波。她在今年2月冬奧比賽期間，被揭她去年12月在俄國提供的樣本，驗出對曲美他嗪呈陽性反應。

該藥物由於有助增強耐力，及增加血液流動效率，被世界反禁藥組織列為禁藥。華麗娃禁藥風波之中，冬奧花式溜冰團體賽頒獎禮因此臨時取消。

華麗娃在北京冬奧期間被揭曾對心臟科藥物呈陽性，引起莫大風波。（Getty Images）

按照慣例，華麗娃應被俄國反禁藥組織停賽，但俄國反禁藥組織為華麗娃提上訴，宣布撤銷禁賽令，讓她繼續參賽。

國際奧委會、世界反禁藥組織（WADA）及國際溜冰聯盟急向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，CAS最終以華麗娃事發時未滿16歲，屬WADA守則下受保護人士，加上結果延遲公布，決定讓華麗娃繼續比賽，調查容後繼續。

北京冬奧個人賽自由滑，華麗娃大失水準，哭成淚人。（Getty Images）

雖然華麗娃獲准續戰，但在個人賽決賽（自由滑）大失水準，總成績得第四，失落獎牌。而數月過去，禁藥事件調查仍然未有結果。國際奧委會主席巴赫上月底在記者會表示正在跟進，要求WADA等相關組織盡快完成調查，以補辦團體賽頒獎禮。