體育熱話｜「沙比阿朗素」向球迷集資飛利物浦　泰警方崩潰：冷靜

高普早前宣布將在季尾辭任利物浦主帥，震驚球壇，而曾效力紅軍的利華古遜主帥沙比阿朗素盛傳會接替他，未料這竟在泰國變成騙徒行騙手段。



泰國媒體報道，近日當地出現網上騙案，泰國中央調查局呼籲球迷，小心一段廣為流傳的訊息，該訊息中，騙徒假扮成沙比阿朗素，以泰文向球迷索取300泰銖「捐款」（約66港元），去支付自己的航班費用。

有騙徒假扮成沙比阿朗素行騙，這個「沙比」卻精通泰語。（Facebook）

訊息以泰文寫道：「我是沙比阿朗素，下季我已落實會執教利物浦，但我不夠錢買機票飛去利物浦，如果你想支持我，可以透過TrueMoney（匯款服務）給我300銖，那我就可以快點去到利物浦簽約。」

泰國警方在Facebook發文呼籲：「利物浦球迷，冷靜一點，沙比還不是領隊呢，但已有騙徒出現了。」